La ITV puede aceptar una gran batería portátil en una camper siempre que no cruces esta línea roja

Las power station permiten tener electricidad sin homologar una instalación fija, siempre que viajen como carga y no queden unidas al vehículo.

La actualización de la Instrucción PROT 2026/04 de la DGT ha puesto el foco en las furgonetas camperizadas. Tráfico diferencia los plazos de ITV entre autocaravanas de categoría M y furgones vivienda de categoría N, que con más de diez años deben pasar la inspección cada seis meses.

En este escenario han ganado protagonismo las baterías portátiles para camper. Estos equipos, conocidos como power station, integran batería, inversor y tomas de corriente en una sola unidad, lo que permite alimentar neveras portátiles, luces, ordenadores o pequeños electrodomésticos sin montar una instalación eléctrica fija.

Por qué una power station puede pasar la ITV sin homologación

La diferencia no depende del tamaño de la batería, sino de si forma parte del vehículo. El Real Decreto 866/2010 considera reforma cualquier modificación realizada tras la matriculación que cambie características del vehículo o afecte a los requisitos reglamentarios, incluyendo actuaciones que alteren datos de la tarjeta ITV.

Por eso, una batería portátil puede viajar en la camper sin homologación si se mantiene como carga: se puede retirar a mano, funciona de manera independiente y no está fijada al suelo, al mobiliario o al chasis.

No hay un límite de capacidad energética que convierta por sí solo una power station en reforma. Una unidad de 500 Wh y otra de 3.000 Wh se analizan bajo el mismo criterio: si no queda integrada en la camper, no modifica el vehículo.

El tornillo o el cable fijo que convierte la batería en reforma

El problema aparece cuando esa batería deja de ser portátil. Atornillarla, fijarla con soportes permanentes o conectarla a enchufes empotrados puede hacer que la ITV la trate como una instalación integrada.

El Manual de Reformas de Vehículos incluye las transformaciones a furgón vivienda dentro del código 8.31 y exige documentación técnica cuando hay elementos fijos que afectan al acondicionamiento interior. También contempla certificados de baja tensión cuando se instala una red eléctrica, salvo los casos conectados a una toma propia del vehículo, como la de mechero.

También hay que tener cuidado con la recarga durante la marcha. Cargar una power station mediante una toma original de 12 voltios no plantea el mismo problema que instalar un cargador permanente conectado al alternador o a la batería de arranque mediante cableado nuevo.

Cómo transportar una batería portátil en una camper para evitar problemas

Que no haya que homologarla no significa que pueda viajar suelta. El artículo 14 del Reglamento General de Circulación obliga a colocar la carga de forma que no pueda desplazarse peligrosamente, comprometer la estabilidad del vehículo u ocultar dispositivos de señalización.

Lo adecuado es transportarla bien sujeta con cinchas y puntos de amarre originales, sin tornillos ni anclajes fijos que cambien su naturaleza portátil. Esta medida evita problemas en la ITV y reduce riesgos en una frenada fuerte o accidente.

Para escapadas cortas, una batería portátil puede ser suficiente para cubrir nevera, iluminación LED, móviles, ordenadores o pequeños aparatos. Para una camper con calefacción estacionaria, bomba de agua, enchufes integrados y uso frecuente, una instalación fija homologada seguirá siendo la opción más cómoda.