La turbina voladora que promete revolucionar la eólica y producir electricidad con un coste diez veces menor

Imagínate un parque eólico sin torres, cimentaciones ni camiones de gran tonelaje. Piensa ahora que, en lugar de mástiles, la turbina flota como un zepelín a 2.000 metros de altura. Suena a ciencia ficción, pero acaba de ocurrir en la provincia china de Sichuan. Allí, la S2000, una colosal turbina voladora de 60 × 40 × 40 metros, generó 385 kilovatios‑hora en plena prueba y se enchufó a la red como si tal cosa.

Lo hizo, además, prometiendo producir la electricidad a una décima parte del coste de un aerogenerador terrestre. Y sí, con un megavatio constante al alcance, la factura de la luz podría dejar de quitarnos el sueño antes de fin de mes.

¿Por qué una turbina en el cielo puede recortar el precio de la luz?

Volando alto, el viento sopla más fuerte y, sobre todo, más estable. Esa simple diferencia permite que el S2000 entregue 1 MW sin los vaivenes de la eólica convencional y, de paso, abarate la producción hasta diez veces. Si el dato le suena a utopía, piense que cada hora de funcionamiento carga por completo unos 30 coches eléctricos de alta gama: cifras en la mano, no hay torre de acero que compita. En otros lugares, como en un pueblo de España, se usan placas solares para ser autosuficiente.

Además, la estructura inflable, sujeta al suelo solo por cables, elimina las toneladas de hormigón y acero que encarecen los proyectos tradicionales. Menos material, menos papeleo y, por consiguiente, menos euros: una ecuación que cualquiera entiende, incluso quien todavía se pelea con la tarifa regulada.

Cómo se monta un S2000 en menos de un turno de trabajo

La logística es casi tan llamativa como la propia máquina. Todo viaja en contenedores estándar y, ya en destino, basta con ocho horas para inflar el aeróstato y empezar a generar electricidad. Con suministro local de gas, el jefe del proyecto, Dun Tianrui, asegura que el trámite baja a “cuatro o cinco horas”. Antes de que el lector se pierda en los detalles, aquí tiene los pasos del despliegue relámpago:

Preparación del terreno en Yibin: señalización y anclajes básicos. Descarga de contenedores: los módulos salen listos para ensamblar. Inflado del dirigible con helio: el casco de 60 metros toma forma en minutos. Conexión de turbinas y cableado: se fijan los generadores y la línea eléctrica. Ascenso controlado hasta 2.000 metros: en media hora ya gira produciendo energía.

Así, mientras un aerogenerador clásico exige meses de grúas y permisos, la S2000 despega casi antes de que se enfríe el café.

De prototipo brillante a negocio rentable: el gran reto pendiente

Que el aparato vuele está visto; que cuadren los números, no tanto. El analista Wang Yanan recuerda que todavía faltan por afinar los costes de fabricación, recuperación y transmisión. China suma 600 millones de kilovatios instalados en eólica terrestre; cualquier novedad deberá demostrar que puede compartir o abaratar, ese mercado sin devorar subvenciones.

Por otro lado, la versión S2000 mejora a la S1500, probada en el desierto de Gobi en septiembre de 2025, con refuerzos para aguantar climas adversos y operar sobre ciudades. Si la fiabilidad se confirma, la conversación pasará del laboratorio al banco: contratos, financiación y, cómo no, el precio por kilovatio‑hora.

Un invento que nació en la NASA y sobrevivió al macartismo

La idea de “turbina voladora” no es precisamente nueva. En 1957, el ingeniero Qian Xuesen, cofundador del Jet Propulsion Laboratory, propuso un conducto difusor que aceleraba el aire sobre una turbina sin agrandar las aspas. Deportado a China en 1955, Qian terminó liderando el programa espacial de Pekín y plantando la semilla de la eólica aérea.

Décadas después, firmas como Altaeros (MIT) o Makani (absorbida por Google) intentaron algo parecido y se quedaron a medio camino. La clave que Sawes Energy Technology parece haber encontrado es la ligereza: menos de una tonelada de peso frente a las cientos que exigen las torres fijas.

¿Qué ventajas ofrece la eólica de gran altitud frente a la tradicional?

Para empezar, el viento estratosférico puede triplicar la velocidad de las brisas terrestres y generar hasta 27 veces más potencia. Además, prescinde de carreteras de acceso y cimentaciones gigantes, lo que se traduce en menos impacto ambiental y en permisos más rápidos.

Sawes calcula que, a 10.000 metros, su meta de largo plazo, la energía disponible es 200 veces superior a la que rozan los molinos convencionales. Cuando esas flotas de aerostatos de clase megavatio estén operativas, aseguran, la electricidad costará apenas una décima parte de la actual. Si sucede, el recibo mensual pasará de drama a anécdota.

Recomendaciones si te interesa esta tecnología

Antes de lanzarte a por un aeróstato generador, conviene seguir algunos consejos sensatos. Primero, estudia la normativa local sobre espacio aéreo y líneas eléctricas: cada país marca sus límites de altura y de potencia. Segundo, revisa la oferta de seguros; aunque el S2000 presuma de sistemas de descenso seguro y vida útil de 25 años, cualquier inversor querrá cobertura ante tormentas y fallos de helio.

Por último, compara el LCOE (coste nivelado de la energía) que te ofrezca Sawes con los precios de la eólica convencional y la red mayorista. Solo así sabrás si el zepelín es un ahorro real o una anécdota cara con forma de globo.