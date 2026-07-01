Un histórico local de camperos de Málaga baja la persiana debido a las obras del paseo marítimo

El conocido establecimiento de camperos ha anunciado que no puede continuar abierto mientras la plaza siga levantada por las obras del paseo marítimo. La retirada de la terraza y la presencia de zanjas y maquinaria han hecho inviable su actividad.

Mafalda, uno de los locales más conocidos de Málaga por sus camperos, ha comunicado su cierre temporal por la situación que atraviesa el paseo marítimo de Pedregalejo. El establecimiento ha explicado a sus clientes que, mientras la plaza continúe en estas condiciones, no puede abrir con normalidad.

Las obras del paseo marítimo de Pedregalejo dejan sin terraza a Mafalda

El problema principal para el negocio está en la terraza. Mafalda desarrolla buena parte de su actividad en el exterior, pero las actuaciones en la zona han dejado el entorno condicionado por zanjas, tierra y maquinaria.

El cierre llega tras varios meses de molestias para los comercios afectados. Según el entorno del establecimiento, la situación se complicó especialmente desde marzo, cuando se retiró la terraza y la plaza quedó prácticamente impracticable para atender a los clientes.

El mensaje del negocio ha sido breve, pero claro: “Mientras esté así la plaza no podemos abrir, seguiremos informando”. Con estas palabras, Mafalda deja en el aire su regreso hasta que el entorno vuelva a permitir una actividad mínima.

Un proyecto de más de 5,7 millones que inquieta a la hostelería

La renovación integral del paseo marítimo de Pedregalejo fue adjudicada por el Ayuntamiento de Málaga por más de 5,7 millones de euros, con un plazo de ejecución de diez meses y un inicio previsto tras el verano de 2025, alrededor de octubre. La actuación contempla la ampliación del espacio ciudadano, la instalación de pérgolas y bancos, y la renovación del pavimento y de las infraestructuras.

Desde el inicio de los trabajos, vecinos y hosteleros han mostrado su preocupación por el impacto económico. La Cadena SER ya recogió en octubre de 2025 el temor de los negocios por la retirada de terrazas, la bajada de ingresos y la incertidumbre sobre los plazos.

Para establecimientos como Mafalda, el problema se agrava con la llegada del verano. Pedregalejo depende en gran medida del tránsito peatonal, del turismo y de los vecinos que acuden a comer junto al mar. Sin terraza, con accesos difíciles y con maquinaria frente al local, la apertura deja de ser viable.

Los vecinos lamentan el cierre temporal de un clásico del campero malagueño

El anuncio ha generado una oleada de mensajes de apoyo al establecimiento y de malestar por el estado de la zona. Algunos vecinos lamentan que las obras puedan afectar de lleno a la campaña de verano, una de las más importantes para la hostelería del litoral malagueño.

También hay clientes que han reaccionado con nostalgia ante el cierre de un local muy vinculado al barrio. Mafalda no es solo un sitio donde comer camperos, sino uno de esos negocios que forman parte de la rutina de Pedregalejo.

El caso se suma al de otros establecimientos afectados por los trabajos del paseo marítimo, como Miguelito El Cariñoso, Las Palmeras, Los Cuñaos, Kanaloa o la Coctelería Vox, que también han sufrido cierres, parones o limitaciones durante el desarrollo de las obras.

La reforma busca modernizar uno de los paseos más emblemáticos de Málaga, pero su ejecución está dejando una factura complicada para los negocios que viven del contacto directo con la calle. Para Mafalda, por ahora, la única opción ha sido parar.