Málaga entra de lleno en el grupo de ciudades donde alquilar es más difícil: ya ocupa el sexto lugar

La capital malagueña registra una subida cercana al 6% en un año y el precio medio alcanza los 16,3 euros por metro cuadrado. Para un piso de 80 metros cuadrados, la renta media se sitúa en torno a los 1.300 euros mensuales.

El alquiler sigue apretando en Málaga. Según el informe de precios publicado por idealista, el mes de abril se cerró con un incremento interanual del 5,8% en la capital malagueña, lo que la coloca como la sexta ciudad española más cara para vivir de alquiler. ¿Qué significa esto para quienes buscan vivienda? Que alquilar un piso tipo de 80 metros cuadrados supone ya pagar alrededor de 1.300 euros al mes.

Málaga se coloca entre las capitales con los alquileres más caros de España

La subida del alquiler en Málaga se enmarca dentro de una tendencia general al alza en España. A nivel nacional, el precio del alquiler aumentó un 5,2% en el último año y se establece en 15 euros por metro cuadrado.

Además, el informe señala que el precio creció un 0,4% en los tres últimos meses, aunque no registró variaciones respecto al mes anterior. Vamos, que el mercado no da demasiada tregua.

En el caso de las capitales, todas las analizadas presentan precios superiores a los de abril del año pasado, salvo dos excepciones: Barcelona, con una bajada del 7,6%, y Tarragona, con un descenso del 0,4%.

Entre las grandes ciudades, el comportamiento ha sido claramente alcista, con subidas en Palma, Alicante, Madrid, Sevilla, Bilbao, Málaga, Valencia y San Sebastián. La mayor subida entre las capitales analizadas corresponde a Pontevedra, donde las expectativas de los caseros aumentaron un 14%.

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Málaga frente a otras capitales españolas

Málaga se sitúa en la sexta posición entre las capitales más caras, con 16,3 euros por metro cuadrado. Por delante quedan Madrid, Barcelona, Palma, San Sebastián y Valencia.

Capital Precio del alquiler Madrid 23,3 euros/m2 Barcelona 22 euros/m2 Palma 19,1 euros/m2 San Sebastián 18,7 euros/m2 Valencia 16,4 euros/m2 Málaga 16,3 euros/m2 Bilbao 15,9 euros/m2

En el lado contrario, Zamora y Ourense aparecen como las capitales con las rentas más económicas, con 7,9 y 8 euros por metro cuadrado, respectivamente.

La provincia de Málaga también figura entre las más caras para alquilar vivienda

La presión sobre el alquiler no se limita a la capital. En el análisis provincial, Málaga alcanza los 17 euros por metro cuadrado, lo que la sitúa entre las provincias más caras de España para alquilar una vivienda.

El informe recoge que el precio del alquiler subió en 49 de las 50 provincias durante el último año. La única excepción fue Barcelona, con una caída del 8,5%.

Las principales claves del mercado provincial son:

Comunidad de Madrid es la provincia más cara, con 21,2 euros/m2.

Baleares ocupa el segundo puesto, con 19,8 euros/m2.

Barcelona se sitúa en 18,6 euros/m2 pese a la bajada anual.

Málaga alcanza los 17 euros/m2.

Jaén, Ciudad Real y Zamora figuran entre las provincias más económicas.

Por tanto, tanto la ciudad como la provincia de Málaga se mantienen en la parte alta del mercado del alquiler. Y la pregunta es inevitable: ¿hasta dónde pueden seguir subiendo las rentas?