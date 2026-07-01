Un hotel de 180.000 metros con forma de crucero y parque acuático junto a la playa se convierte en la nueva sensación turística

El Hotel Gołębiewski Pobierowo, situado en la costa báltica de Polonia, se ha convertido en uno de los complejos turísticos más comentados de Europa antes de completar su apertura total.

Hay hoteles que llaman la atención por su ubicación y otros que se convierten en una atracción por sí mismos. El nuevo Hotel Gołębiewski Pobierowo pertenece al segundo grupo. Su enorme silueta blanca, comparada por muchos con un crucero varado junto al mar, ha disparado la expectación entre turistas de Polonia y de otros países cercanos.

El complejo, apodado ya como el “Pequeño Dubái”, ha generado una avalancha de reservas. En la primera jornada tras activar su sistema online se registraron 2.119 solicitudes y, durante una de las horas de mayor demanda, entraba una reserva cada 16 segundos, según los datos difundidos por medios polacos.

El mayor hotel del Báltico tendrá más de 1.200 habitaciones junto a la playa

El Hotel Gołębiewski Pobierowo está llamado a convertirse en uno de los mayores complejos hoteleros del mar Báltico. El proyecto contempla 13 plantas, 1.240 habitaciones y capacidad para alojar a unos 3.000 huéspedes, una cifra que supera con creces la población estable de Pobierowo, situada en torno al millar de habitantes.

La inauguración prevista para el 26 de junio se adelantó al 10 de junio por la fuerte demanda, aunque el establecimiento abrió de forma progresiva. En esta primera fase, los clientes disponen de unas 500 habitaciones, mientras que el resto se incorporará por etapas.

La ubicación es uno de sus grandes reclamos. El hotel se levanta en Pobierowo, en el noroeste de Polonia, junto a la costa y con acceso directo a la playa. La cadena destaca que el complejo dispone de más de 180.000 metros cuadrados de instalaciones orientadas al descanso, el ocio familiar y la restauración.

Parque acuático Tropikana, spa y habitaciones de gran tamaño para familias

El complejo busca ofrecer mucho más que alojamiento. Entre sus instalaciones figuran el parque acuático Tropikana, piscinas interiores y exteriores, toboganes, jacuzzis, saunas, gruta de sal, tężnia salina, zona wellness, gimnasio, restaurantes temáticos y espacios de entretenimiento para niños y adultos.

Uno de los aspectos que más ha sorprendido a los futuros huéspedes es el tamaño de las habitaciones. Las estándar rondan los 50 o 60 metros cuadrados, una superficie superior a la habitual en muchos hoteles vacacionales europeos. En la primera fase también se han ofertado apartamentos de entre 80 y 120 metros cuadrados.

Los precios tampoco han frenado el interés. Las tarifas de salida se sitúan alrededor de los 330 o 350 euros por noche para dos personas, aunque algunas suites pueden alcanzar importes muy superiores en temporada alta.

El “Pequeño Dubái” divide a vecinos y turistas por su impacto en Pobierowo

El éxito comercial del hotel contrasta con la polémica que arrastra desde el inicio de su construcción. El tamaño del edificio, su ubicación junto al litoral y la transformación del entorno han provocado críticas entre quienes consideran que rompe la imagen tradicional de Pobierowo como pequeño destino costero.

El proyecto también estuvo marcado por los retrasos. La construcción se vio afectada por la pandemia, problemas de suministro, cuestiones administrativas y el fallecimiento en 2022 de Tadeusz Gołębiewski, fundador de la cadena hotelera.

Pese a las críticas, la respuesta de los viajeros ha sido contundente. La mayor parte de las reservas procede de Polonia, aunque también hay interés de turistas de Alemania y República Checa, atraídos por un complejo que aspira a cambiar el mapa turístico del Báltico