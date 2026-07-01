El municipio que ha confiado en 300 cabras para prevenir incendios forestales en zonas cercanas a las viviendas

Cuando aprieta el calor, cualquier matorral seco empieza a mirar al monte con cara de problema. Y en Soto del Real han decidido que, antes de tirar solo de maquinaria, podían recuperar una solución de toda la vida: las cabras. Más de 300, concretamente, ya recorren zonas verdes del municipio madrileño para reducir la vegetación seca que puede actuar como combustible en caso de incendio. La iniciativa forma parte de un proyecto de pastoreo controlado impulsado por el Ayuntamiento.

Su objetivo es actuar en áreas estratégicas, cortafuegos y zonas cercanas a las casas. La idea suena sencilla, casi de sentido común, pero también ha abierto debate sobre hasta dónde puede llegar este sistema.

¿Cómo funciona el pastoreo controlado con cabras en Soto del Real?

El sistema no tiene mucho misterio, y precisamente ahí está parte de su atractivo. Las cabras se alimentan de vegetación baja, matorrales y especies arbustivas que se acumulan en el monte durante la primavera, justo ese material que en verano puede convertirse en un buen quebradero de cabeza.

El rebaño trabaja sobre unas 16 hectáreas de terreno municipal y se mueve por distintas zonas de Soto del Real durante varias semanas. Con este método, el Ayuntamiento busca sustituir parte del desbroce mecánico, es decir, la limpieza con máquinas, por una fórmula más natural y sostenible.

¿Por qué estas 300 cabras pueden ayudar a prevenir incendios forestales?

La clave está en reducir la llamada carga vegetal, que explicado en cristiano es la cantidad de plantas, ramas, matorral y vegetación seca que puede arder si se declara un incendio. Cuanto menos material inflamable haya en determinadas zonas, menor es el riesgo de que el fuego avance con facilidad.

Por eso el proyecto se centra en áreas estratégicas y cortafuegos, que son franjas pensadas para frenar o dificultar el avance de las llamas. Además, el trabajo de las cabras se dirige especialmente a zonas próximas a viviendas, donde la prevención no es precisamente un capricho.

¿Qué beneficios ambientales tiene esta limpieza natural del monte?

Más allá de la prevención de incendios, el pastoreo controlado también aporta beneficios al entorno. Según la información del proyecto, ayuda a la regeneración del suelo, favorece la dispersión de semillas y contribuye a mantener ecosistemas más equilibrados.

Además, permite recuperar prácticas ganaderas tradicionales que habían perdido presencia en muchas zonas rurales durante las últimas décadas. Dicho de otra forma: lo que antes era parte habitual del paisaje vuelve ahora como herramienta útil para gestionar el monte.

¿Por qué la iniciativa divide opiniones entre expertos?

El debate no se centra tanto en el caso concreto de Soto del Real a nivel local, sino en el plano técnico y de gestión forestal. Distintos expertos señalan que el pastoreo controlado es una herramienta útil, pero complementaria, porque no puede sustituir por sí sola otras estrategias como la planificación forestal o la creación de cortafuegos.

También aparece la cuestión de la escalabilidad, que básicamente significa si este sistema puede aplicarse a gran escala. Mientras algunos informes y proyectos destacan su bajo coste y sus beneficios ecológicos, otros recuerdan que necesita infraestructuras, supervisión y mano de obra especializada, así que no basta con soltar cabras y esperar que ellas hagan todo el papeleo del monte, que ya sería bastante pedir.

¿Qué deben tener claro los vecinos sobre este sistema de prevención?

Para el lector, la idea principal es sencilla: las más de 300 cabras de Soto del Real no son una curiosidad simpática sin más, sino parte de una estrategia municipal para reducir vegetación seca en plena temporada de riesgo de incendios. Eso sí, el propio debate técnico deja claro que no se trata de una solución única.

Estos son los puntos prácticos que conviene quedarse:

El rebaño actúa sobre unas 16 hectáreas de terreno municipal.

Las cabras comen vegetación baja, matorrales y especies arbustivas acumuladas durante la primavera.

El sistema busca reducir combustible vegetal en áreas estratégicas, cortafuegos y zonas cercanas a casas.

El pastoreo controlado reduce el uso de maquinaria pesada, ruido y emisiones contaminantes.

La medida es útil, pero debe combinarse con planificación forestal y otras estrategias de prevención.

En consecuencia, el proyecto de Soto del Real mezcla tradición, prevención y gestión ambiental con una imagen poco habitual: más de 300 cabras trabajando contra el riesgo de incendios. Y aunque la iniciativa genera opiniones distintas, sí deja una idea clara: cuidar el monte también puede pasar por recuperar soluciones antiguas, siempre que se apliquen con control, planificación y sentido común.