El Corte Inglés desafía al Imserso con seis días por Cantabria desde 560 euros y pensión completa

La ruta sale de Madrid el 27 de septiembre y el 4 y 11 de octubre. Incluye tren, hotel de tres estrellas, pensión completa, guía, visitas y seguro.

A 10 de agosto de 2026, Viajes El Corte Inglés mantiene publicada una ruta de seis días y cinco noches por Cantabria desde 560 euros. El precio es por persona y parte de una habitación doble; las plazas son limitadas. La salida del 27 de septiembre cuesta 575 euros. Las del 4 y 11 de octubre cuestan 560 euros. La propuesta pertenece a Rutas Culturales 2026 de la Comunidad de Madrid. Se publica mientras el Imserso prepara la temporada del Imserso 2026-2027, cuya comercialización está prevista para septiembre u octubre.

Qué incluye el viaje a Cantabria desde 560 euros

El paquete incorpora tren de alta velocidad de ida y vuelta desde Madrid, en clase turista. También cubre los traslados y las excursiones en autocar. El alojamiento previsto es el Hotel Calas de Liencres, de tres estrellas, o un establecimiento similar. La Comunidad de Madrid fija pensión completa para todas las rutas incluidas en su programa.

El viajero dispone de guía acompañante durante todo el recorrido, agua y vino, visitas programadas y seguro básico. La oferta incluye una visita guiada por Santander y varias entradas concretas. Figuran una fábrica de anchoas en Santoña y el Museo de Altamira. También están cubiertas las excursiones a Picos de Europa, Potes, Comillas, Santillana del Mar y otras localidades. Cualquier servicio no señalado expresamente queda fuera del precio.

El recorrido combina Picos de Europa, Santander y la costa cántabra

El primer día lleva al grupo en tren desde Madrid hasta Torrelavega, seguido del traslado al hotel en Liencres. La segunda jornada está reservada a Picos de Europa, Santo Toribio de Liébana y Potes. El programa incluye allí un almuerzo en restaurante y tiempo para recorrer la localidad. El tercer día comienza con una visita guiada por Santander y continúa por San Vicente de la Barquera y Comillas.

El cuarto día deja la mañana libre, con Bárcena Mayor como excursión opcional, y dedica la tarde a Liérganes y Puente Viesgo. La quinta jornada pasa por Santoña, Laredo, Santillana del Mar y el Museo de Altamira. Antes del regreso a Madrid, los viajeros visitan Suances y vuelven a la estación de Torrelavega. El plan reúne costa, patrimonio y montaña en un formato semejante a otros circuitos culturales del norte.

Quién puede reservar esta ruta para mayores de 55 años

No basta con haber cumplido 55 años. El viajero principal debe residir en la Comunidad de Madrid y tener esa edad al comenzar la ruta. También debe desenvolverse de forma autónoma, sin ayuda personal ni apoyos técnicos para sus actividades ordinarias. Estas condiciones proceden del programa regional, que integra la oferta comercializada por Viajes El Corte Inglés.

Se admite un acompañante menor de 55 años, pero debe ser adulto y residir en Madrid. La Comunidad exige que ambos estén empadronados en la región. Las reservas comenzaron el 3 de marzo y deben formalizarse presencialmente en una agencia autorizada. En 2026 participan 741 establecimientos repartidos por la Comunidad de Madrid. Viajes El Corte Inglés figura entre las siete agencias del programa.

Cuánto cuesta frente a un circuito cultural del Imserso

La comparación debe usar la tarifa del Imserso aplicable a octubre. Un circuito cultural de seis días y cinco noches cuesta 412,51 euros en ese mes. Entre noviembre y abril, el precio oficial baja a 312,51 euros. Por ello, la ruta cántabra de octubre cuesta 147,49 euros más, un 35,8% adicional sobre esa referencia. El BOE fija para el Imserso pensión completa, transporte cuando procede, seguro colectivo, servicio médico y animación.

Aspecto Viaje a Cantabria con El Corte Inglés Circuito cultural del Imserso Precio en octubre 560 euros 412,51 euros Duración 6 días y 5 noches 6 días y 5 noches Acceso principal Residentes en Madrid desde 55 años Pensionistas y beneficiarios según edad y condición Alojamiento Hotel de tres estrellas o similar Hoteles seleccionados por el Imserso Servicios Tren desde Madrid, pensión completa, guía, excursiones, entradas y seguro básico Pensión completa, transporte cuando procede, seguro colectivo, servicio médico y animación

El Imserso resulta más barato, pero sus requisitos no dependen únicamente de la edad. Pueden participar pensionistas de jubilación y pensionistas de viudedad desde los 55 años. También acceden otros pensionistas y perceptores de desempleo desde los 60 años. Los asegurados o beneficiarios de la Seguridad Social deben tener 65 años o más. El programa madrileño admite residentes de 55 años que no sean pensionistas, siempre que cumplan sus condiciones. Aun así, limita el acceso a Madrid y no ofrece exactamente el mismo producto. El paquete cántabro fija un itinerario, entradas y visitas concretas.

El Imserso comenzará a enviar las cartas de acreditación desde la segunda semana de agosto. La comercialización está prevista para septiembre u octubre.