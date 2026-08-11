El 15 de agosto cae en sábado y un abogado laboralista explica quién tiene derecho a otro día de descanso

La Asunción cae en sábado en 2026 y la compensación no es automática. Una sentencia favorable a jornadas de lunes a viernes todavía puede recurrirse.

El próximo 15 de agosto de 2026, sábado, será fiesta nacional no sustituible por la Asunción de la Virgen. Así figura en el calendario laboral publicado por el BOE. Alberto Venegas sostiene que el derecho está más asentado para ciertos trabajadores con jornadas de lunes a domingo, pero no es automático para todos. Desde mayo existe, además, una sentencia favorable para empleados de contact center que trabajan de lunes a viernes o de lunes a sábado. La resolución todavía puede recurrirse.

El sábado no se traslada al lunes de forma automática

El artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores reconoce hasta 14 fiestas laborales, retribuidas y no recuperables, incluidas dos locales. También regula por separado el descanso semanal mínimo. La norma ordena trasladar al lunes las fiestas nacionales que coincidan con domingo. Sin embargo, no contiene una regla equivalente y general para los sábados. Por eso, que el 15 de agosto figure como festivo nacional no sustituible no concede por sí solo otro lunes libre.

El análisis de los festivos retribuidos exige distinguir entre descansar ese sábado y trabajar durante la festividad. Si el sábado era laborable y no se trabaja por ser festivo, el día ya se disfruta como fiesta laboral. Cuando se trabaja excepcionalmente, el artículo 47 del Real Decreto 2001/1983 prevé un recargo mínimo del 75 %, salvo descanso compensatorio. Ese incremento no nace por el mero hecho de que el festivo coincida con un sábado que ya era libre. No todos los sábados libres cumplen la misma función dentro de la jornada pactada.

Qué ha dicho el Supremo sobre el solapamiento de descansos

Venegas resume su posición con una frase. «Corresponde el disfrute de un festivo que cae en sábado si se tiene un horario laboral de lunes a domingo». El jurista considera que esas plantillas permanecen dentro de una organización de trabajo abierta durante toda la semana. También menciona los horarios de lunes a sábado, siempre que el festivo coincida con un día laborable o con la libranza asignada.

La sentencia 997/2024 del Tribunal Supremo declaró que el descanso semanal no puede absorber los 14 festivos sin alguna compensación. El criterio se aplica tanto a turnos fijos como rotatorios. Aun así, la resolución nació de un supuesto concreto, sujeto a su convenio y a una actividad desarrollada durante toda la semana. Por ese origen, no debe leerse como una respuesta automática para cualquier oficina con jornada ordinaria de lunes a viernes.

La Audiencia Nacional amplía el criterio a jornadas de lunes a viernes

La sentencia 88/2026 de la Audiencia Nacional dio un paso adicional para el sector de contact center. Reconoció otro día de descanso cuando un festivo cae en sábado y coincide con la libranza semanal. Afecta a quienes trabajan de lunes a viernes o de lunes a sábado dentro del conflicto colectivo resuelto. La compensación debe disfrutarse dentro de los 14 días siguientes y alcanza el periodo no prescrito.

Esa resolución no es firme y admite recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Por ello, un empleado de lunes a viernes no debería asumir que el derecho está reconocido automáticamente en cualquier sector. Debe comprobar su convenio, el calendario laboral de 2026 y cómo está configurado su descanso semanal. La respuesta tampoco puede reducirse a que esas personas pierden siempre el festivo, porque ya existe una doctrina favorable en supuestos concretos.

Cómo solicitar la compensación y qué plazo debe tenerse en cuenta

Quien considere que el festivo ha quedado absorbido debe guardar su contrato, convenio, calendario y cuadrante. Después puede pedir por escrito que la empresa identifique cómo compensará el 15 de agosto. La solicitud debe indicar que el sábado ya estaba asignado como descanso semanal. También puede trasladarse a la representación legal de la plantilla para valorar una reclamación individual o colectiva.

Venegas relaciona el límite de 14 días con la dificultad de reclamar festivos anteriores. Sin embargo, la propia sentencia ordena compensar con efectos retroactivos desde el periodo no prescrito. Esos 14 días regulan el disfrute del descanso en aquel conflicto, no una prescripción general.

El artículo 59 del Estatuto fija un año para exigir obligaciones de tracto único desde que la acción puede ejercitarse. Los 20 días se reservan al despido y a determinadas decisiones empresariales. La vía concreta dependerá del derecho reclamado y de cada relación laboral.