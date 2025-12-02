El falso truco de la calefacción que dispara el gasto: cómo pagar menos este invierno, según los expertos

Con el frío ya metido en casa y la factura del gas en modo escalada, todos pensamos lo mismo: calentar sin dejarse el sueldo. Y vuelve la pregunta de cada invierno, casi como el turrón: ¿compensa dejar la calefacción encendida “al mínimo” todo el día? La idea se ha colado en muchos hogares, pero los técnicos en climatización y consumo doméstico la tumban sin matices.

Mantener un sistema horas y horas, aunque trabaje poco, suma más gasto que encenderlo cuando realmente se necesita. En España, donde abundan las calderas convencionales o de condensación, la clave no es tenerla siempre funcionando, sino programar con cabeza. En resumen: el ahorro no va de “dejarla puesta”, va de ajustar temperatura y horarios a tu rutina.

¿Conviene dejar la calefacción encendida todo el día?

Aquí la física y las matemáticas no fallan. El propio Gobierno, a través del Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), lo deja clarito: “la opinión de los expertos es unánime: se gasta menos energía apagando la calefacción por la noche o al ausentarnos de casa que manteniéndola encendida”.

Además, mantener el sistema encendido obliga a compensar continuamente pequeñas pérdidas de calor y, de propina, calienta estancias que ni se pisan. Por eso el ingeniero industrial y experto en renovables Jorge Morales de Labra califica esa idea de “bulo” y de “aberración”. O sea, ni ahorro ni mayor confort; solo una factura más abultada.

Cómo programar la calefacción para gastar menos (y estar cómodo)

Los expertos coinciden en un punto práctico y fácil de aplicar: programa la calefacción para que se encienda unos 20-30 minutos antes de levantarte o de regresar a casa. Con ese margen, la vivienda alcanza una temperatura confortable sin haber estado gastando durante horas con la casa vacía.

A modo de guía rápida, estos son los ajustes que funcionan con sentido común y sin despilfarro:

Ajuste recomendado Cuándo aplicarlo Dato numérico clave Encendido previo Antes de levantarte o de volver a casa 20–30 minutos Rango eficiente de confort Presencia en casa 18 °C–21 °C Recomendación nocturna Por la noche Mantener a 18 °C si puedes Costo de subir la temperatura Por cada grado adicional Entre 80 y 100 euros al año

En este rango, cuanto más baja la temperatura, más ahorro. Si puedes, mantén los espacios a 18 °C, especialmente por la noche: cada grado por encima te puede costar entre 80 y 100 euros al año. Mejor adelantar el encendido unos minutos que adelantar el cobro de la factura.

El termostato: la herramienta más infravalorada para recortar la factura

Las organizaciones centradas en consumo energético insisten en algo que solemos pasar por alto: el termostato es la palanca más potente (y barata) para controlar el gasto. Mantenerlo en el rango recomendado, entre 18 °C y 21 °C, asegura confort sin disparar el consumo.

De hecho, subir más la temperatura no aporta un confort proporcional, pero sí un consumo mucho mayor. Un ajuste pequeño, constante y meditado rinde mejor que los cambios bruscos o que poner el sistema muy alto para “calentar rápido”.

Trucos sencillos que sí ahorran sin obras ni inversión

Si quieres sumar ahorro sin gastarte un euro, hay prácticas que ayudan y mucho. Son gestos cotidianos que reducen pérdidas de calor y permiten que la calefacción trabaje menos tiempo y con más eficiencia.

Revisar ventanas y puertas para evitar corrientes y fugas de calor. Pegar burletes de caucho en marcos y puertas al exterior es una medida eficaz y sencilla.

Calentar solo las habitaciones en uso, cerrando puertas para mantener el calor.

Purgar los radiadores al inicio del invierno para garantizar un funcionamiento óptimo.

Aprovechar la luz solar durante el día y cerrar cortinas o estores por la noche para conservar el calor.

Abrigarse un poco más antes que calentar la casa por encima de los 21 °C.

Estas medidas, fáciles y sin obras, rebajan pérdidas y alivian el trabajo de la caldera. Traducido: menos minutos encendida, menos euros en la factura.

¿Qué hacer desde hoy para pagar menos gas?

La estrategia más eficaz combina tres movimientos claros: programa la calefacción para que se encienda solo cuando haga falta, mantén el termostato en valores moderados (entre 18 °C y 21 °C) y reduce pérdidas de calor con gestos diarios como cerrar puertas, revisar marcos y aprovechar la luz natural. No hay truco: encender con intención, ajustar con calma y tapar fugas.