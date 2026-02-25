El “oro rojo” alcanza récords históricos y las monedas de céntimo y pesetas antiguas se revalorizan por el cobre

El fuerte encarecimiento del cobre, que acumula subidas de hasta el 30% en 2025, ha disparado el valor del metal con el que están fabricadas muchas monedas. Este repunte afecta especialmente a las piezas de un céntimo y a antiguas pesetas, cuyo contenido en cobre ahora vale más en el mercado.

En las últimas semanas, el llamado “oro rojo” ha superado por primera vez los 13.000 dólares por tonelada. Esta escalada, impulsada por la alta demanda industrial y los problemas de suministro, ha provocado que el valor del cobre contenido en algunas monedas se haya incrementado alrededor de un 25%. Pero, ¿significa esto que se pueden fundir para vender el metal? La respuesta es clara: no.

El precio del cobre se dispara por la alta demanda industrial y la escasez de oferta mundial

El cobre atraviesa uno de los momentos más alcistas de las últimas décadas. En 2025, el metal ha registrado subidas de entre el 25% y el 30%, alcanzando los 13.387,5 dólares por tonelada en los futuros a tres meses negociados en la Bolsa de Metales de Londres.

Detrás de este incremento hay varios factores. Por un lado, la creciente demanda vinculada a la inteligencia artificial. Este metal es esencial en las conexiones internas de los chips y en el cableado de los centros de datos. Por otro, la transición energética también juega un papel clave: aerogeneradores, paneles solares, baterías y puntos de recarga dependen del cobre.

A ello se suma el aumento del gasto en defensa y las tensiones geopolíticas. Mientras tanto, la oferta enfrenta dificultades. La producción se concentra en países como Chile y Perú, y en 2025 varias grandes minas han sufrido incidentes, como deslizamientos e inundaciones, que han reducido las previsiones de extracción.

Por qué las monedas de un céntimo y las pesetas antiguas aumentan su valor por el cobre

Muchas monedas de pequeño valor están fabricadas en gran parte con cobre. Cuando el precio de este metal sube con fuerza, el valor intrínseco del material también aumenta.

Esto explica que monedas como las de un céntimo o antiguas pesetas puedan “valer” más por su composición metálica que por su valor facial. De hecho, el encarecimiento del cobre ha hecho que su contenido metálico se revalorice aproximadamente un 25% en pocos días.

Sin embargo, conviene matizar. Ese incremento se refiere al valor del cobre en los mercados internacionales, no a que las monedas se puedan vender libremente como metal. Es una diferencia importante que muchos desconocen.

Fundir monedas en España es ilegal y puede conllevar penas de prisión

Aunque el precio del cobre invite a pensar en posibles beneficios rápidos, la legislación española es tajante. No está permitido fundir monedas para vender el metal, ya que se considera una alteración o destrucción de moneda de curso legal.

Esta prohibición también afecta a monedas que ya no están en circulación, como las pesetas. El artículo 386 del Código Penal establece que «será castigado con la pena de prisión de ocho a doce años y multa del tanto al décuplo del valor aparente de la moneda: el que altere la moneda o fabrique moneda falsa».

Por tanto, aunque el cobre esté en máximos históricos y su demanda siga creciendo, deshacerse de monedas para aprovechar la subida no es una opción legal. En consecuencia, el aumento de valor se queda en una referencia teórica ligada al mercado de materias primas.

El cobre se negocia principalmente en mercados internacionales especializados y su evolución dependerá también del comportamiento del dólar y de la política monetaria en Estados Unidos. Si las previsiones de déficit global se confirman, el “oro rojo” podría mantenerse al alza más tiempo del esperado.