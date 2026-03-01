El tesoro más codiciado de la numismática: una moneda de oro de 1933 que ha pasado por manos muy famosas

Seguro que alguna vez has mirado las monedas que llevas en el bolsillo pensando que ahí no hay nada especial. En cambio, en el mundo de la numismática, una sola pieza puede costar más que muchas casas juntas. Eso es exactamente lo que pasa con la Double Eagle de 1933, acuñada en Estados Unidos, considerada la moneda más cara del mundo.

Se trata de un ejemplar único, con casi un siglo de vida, que en 2021 llegó a alcanzar un precio de hasta 18,9 millones de dólares en una subasta. Su valor se había fijado de salida en 15 millones de dólares, pero la puja subió hasta casi 20 millones, pagados por el coleccionista Stuart Weitzman. Detrás de esta cantidad mareante hay una mezcla de crisis económica, decisiones políticas y un buen lío con monedas fundidas y robadas que han convertido a esta pieza en el Santo Grial de los coleccionistas.

¿Cuál es la moneda más cara del mundo y cuánto se ha llegado a pagar?

En el universo de las monedas raras hay piezas muy cotizadas, pero una destaca por encima de todas: la Double Eagle de 1933 acuñada en Estados Unidos. Dentro de la numismática, se la considera el artículo más caro del mundo en este tipo de coleccionismo, por lo que es la referencia absoluta cuando se habla de precios desorbitados.

La cifra concreta impresiona: en una subasta celebrada en 2021, el valor de esta moneda se fijó en 15 millones de dólares. Sin embargo, la realidad es que el comprador, el coleccionista Stuart Weitzman, acabó pagando un total de 18,9 millones de dólares por llevársela. Es decir, lo que iba a ser una cantidad ya descomunal terminó convirtiéndose en casi 20 millones por una única moneda.

¿Por qué la Double Eagle de 1933 vale tanto dinero?

El precio no se explica solo por la antigüedad de la moneda, aunque casi 100 años de historia ya imponen respeto. La clave está en lo que ocurrió con ella en plena gran depresión, cuando Estados Unidos atravesaba una situación económica muy complicada. En ese contexto, el presidente Franklin D. Roosevelt emitió una orden que limitaba enormemente el uso de este tipo de moneda de oro.

El motivo de la medida era claro: como la Double Eagle era de oro, el Gobierno de EE.UU. quiso frenar la crisis restringiendo la cantidad de oro que podían tener los ciudadanos y concentrando ese metal precioso en manos del Estado. Por lo tanto, más que una simple moneda, esta pieza quedó atrapada en una decisión política y económica de primer nivel.

Para entender mejor cómo se llegó a esta situación, se puede resumir la cadena de acontecimientos en varios momentos clave:

En 1933 se acuñó la Double Eagle en Estados Unidos, con un valor nominal de 20 dólares.

En plena gran depresión, una orden del presidente Franklin D. Roosevelt limitó severamente el uso de esta moneda de oro.

Se decidió fundir prácticamente toda la emisión en la Casa de Moneda de Filadelfia.

Solo 20 ejemplares escaparon a la fundición y, según los historiadores, habrían sido sustraídos ilegalmente por un trabajador.

De ahí que no se trate solo de una moneda antigua: estamos ante una pieza que prácticamente no llegó a existir de cara al público. No entró en circulación, se intentó hacerla desaparecer y, aun así, un pequeño grupo de ejemplares sobrevivió a base de robos, investigaciones y destrucciones ordenadas por las autoridades.

¿Cuántas Double Eagle se acuñaron y qué pasó con ellas?

La historia de esta moneda también se explica con números muy concretos. En total, se acuñaron 445.500 unidades de la Double Eagle de 1933, todas con un valor nominal de 20 dólares. Es decir, sobre el papel parecía una emisión normal de moneda de oro de la época.

Sin embargo, el destino de casi todas fue el horno. Todas esas monedas se fundieron en la Casa de Moneda de Filadelfia, a excepción de 20 ejemplares que escaparon a ese proceso. Los expertos historiadores sostienen que esos 20 habrían sido sustraídos ilegalmente por un trabajador de la propia entidad, lo que ya añade un punto de novela policiaca a la historia.

Para ver de un vistazo cómo se redujo esa montaña de monedas hasta quedar en una sola pieza, se puede ordenar la información en la siguiente tabla:

Etapa Cantidad de monedas Detalle Acuñación inicial en 1933 445.500 Monedas de 20 dólares emitidas en Estados Unidos Monedas fundidas en Filadelfia Casi todas La emisión completa se fundió en la Casa de Moneda, salvo un pequeño grupo Monedas que escaparon a la fundición 20 ejemplares Historiadores apuntan a una sustracción ilegal por parte de un trabajador Actuación del Servicio Secreto (años 40) Todas menos una El Servicio Secreto ordenó destruir esas monedas en la década de 1940 Moneda superviviente 1 ejemplar Es la pieza que ha ido pasando de mano en mano hasta su subasta por 18,9 millones de dólares

En consecuencia, de una emisión inicial de 445.500 unidades se terminó pasando a una sola moneda superviviente. Esa rareza extrema, unida a su contexto histórico y al hecho de que el propio Estado intentó borrarla del mapa, explica por qué su valor se ha disparado hasta cifras que parecen más propias de una película que de una subasta real.

¿Qué recorrido ha tenido la única Double Eagle que queda?

El rastro de esa moneda perdida y recuperada ha sido de todo menos tranquilo. Después de que el Servicio Secreto de Estados Unidos se enterara del robo a principios de los años 40, se ordenó destruir todas las monedas localizadas salvo una, que se extravió. Esa pieza fue reapareciendo con el tiempo en manos privadas, siempre rodeada de interés, misterio y mucho dinero.

Uno de los propietarios más llamativos fue el rey Faruk de Egipto, que llegó a tener la moneda en su colección hasta el año 1952. Desde entonces la pieza ha ido circulando entre distintos dueños privados hasta alcanzar el momento actual, en el que un coleccionista como Stuart Weitzman ha pagado 18,9 millones de dólares por quedarse con ella. Dicho de otra forma: la única Double Eagle que queda ha pasado casi un siglo viajando de mano en mano hasta convertirse en la estrella absoluta de las subastas numismáticas.

¿Qué puedes hacer si tienes monedas antiguas en casa?

Después de leer esta historia, es fácil que te preguntes si ese bote de monedas antiguas que tienes por casa puede esconder algún tesoro. La Double Eagle de 1933 es un caso extremo y único, pero demuestra que una moneda puede acabar valiendo muchísimo más que su valor nominal. No es lo normal, claro, pero tampoco es imposible encontrar piezas que se revalorizan con el tiempo.

Si tienes monedas viejas guardadas, la moraleja es sencilla: antes de gastarlas o tirarlas, conviene mirarlas con algo más de cariño. Fijarse en el año de acuñación, en el país, en si parecen poco comunes o tienen algún detalle llamativo puede ser un primer filtro básico. En caso de duda, siempre se puede acudir a especialistas en numismática o a coleccionistas para pedir una opinión, aunque solo sea por curiosidad.