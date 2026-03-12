Un conductor de transporte escolar con 12 años de antigüedad es despedido por manipular el tacógrafo para tener citas con una mujer

La Justicia avala la sanción disciplinaria al chófer de transporte escolar y de viajeros de O Condado, que dejaba activado el tacógrafo mientras acudía a un solárium y a citas con una mujer en Ponteareas. El Juzgado de lo Social de Vigo y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) han ratificado la procedencia del despido.

La resolución judicial analiza el caso de un conductor con 12 años de antigüedad que prestaba servicio de transporte escolar y de viajeros y al que la empresa acusó de manipular los registros del tacógrafo para simular tiempos de trabajo o disponibilidad mientras, en realidad, abandonaba el autobús para acudir a encuentros personales. No es el único caso que ha existido respecto a conductores de autobuses, los cuales han sido despedidos.

Así fue la situación del conductor de bus y la manipulación del tacógrafo en Ponteareas

Según los hechos recogidos en la sentencia, el chófer estacionaba el vehículo en la estación de autobuses de Ponteareas y dejaba encendido el marcador de fichaje horario. Mantenía el selector en modo disponibilidad sin tener que realizar servicios, se apeaba del autobús y seguía una rutina: dirigirse a un salón de bronceado, donde se reunía con la titular o una empleada del negocio, con la que salía a tomar algo en una cafetería y, posteriormente, accedían al portal de un edificio de la localidad.

El trabajador tenía reconocida una antigüedad de 12 años en la empresa. En 2021 ya había protagonizado otro litigio, al reclamar 4.113 euros por horas extraordinarias. Sin embargo, un juez rechazó aquella pretensión al considerar que el conductor otorgaba el mismo tratamiento a las horas de trabajo efectivo que a los tiempos de disponibilidad, descanso o almuerzo. Su jornada incluía un servicio matinal de transporte escolar y un parón de tres horas para mantenimiento y limpieza.

La investigación interna de la empresa sobre el uso del tacógrafo y los fichajes horarios

La compañía inició una revisión de los registros del tacógrafo y comprobó que, durante numerosos días de febrero, marzo y abril de 2024, el dispositivo de control permanecía activado durante más de una hora sin que el conductor hubiese recibido órdenes para realizar nuevos servicios.

A partir de esos datos, la empresa averiguó que, en esas franjas horarias en las que figuraba fichando, el trabajador acudía al salón de bronceado para verse con una mujer. Además, en otros momentos el chófer activaba el modo de conducción, descanso u «otros trabajos», pese a no existir servicios asignados según la versión empresarial recogida en la sentencia. Estos hechos fueron calificados como faltas muy graves y motivaron la carta de despido disciplinario.

El fallo del Juzgado de lo Social de Vigo y del TSXG sobre el despido disciplinario

Un juzgado de lo social de Vigo dio la razón a la empresa y declaró procedente el despido disciplinario del conductor, al entender acreditada la manipulación de los registros del tacógrafo y de los tiempos de disponibilidad. El trabajador recurrió la decisión ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que ratificó el fallo inicial en sentencia de 2 de febrero de 2026.

En su recurso, el chófer sostuvo que, en las fechas señaladas por la empresa, sí realizó tareas vinculadas al servicio, como acudir al taller, repostar gasoil o cambiar de autobús en O Porriño. Sin embargo, el TSXG no le permitió incorporar estas nuevas pruebas en fase de recurso. El conductor alegó también que su conducta no alcanzaba la gravedad suficiente como para justificar un despido disciplinario, y llegó a compararla con el caso de un chófer que diese positivo en cocaína, pero sus argumentos no prosperaron.

Impacto laboral del uso del tacógrafo y control de la disponibilidad en el sector del transporte

Dado lo anterior, la sentencia consolida para este caso concreto que la manipulación del tacógrafo y de los registros de disponibilidad puede ser sancionada como falta muy grave, incluso cuando el trabajador cuente con una larga antigüedad. La combinación de tiempo fichado y actividades ajenas al servicio, como acudir a un solárium o mantener citas personales, se ha considerado suficiente para avalar la decisión empresarial.

En este sentido, el pronunciamiento vuelve a poner el foco en la importancia del tacógrafo y de los sistemas de control horario en el transporte escolar y de viajeros. También enlaza con el conflicto previo del mismo trabajador sobre el cómputo de horas, recordando que no es lo mismo tiempo de trabajo efectivo que periodos de descanso, almuerzo o mera disponibilidad, con consecuencias directas tanto en el salario como, en casos extremos, en la continuidad en el puesto.