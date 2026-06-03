La Seguridad Social explica qué hacer cuando una empresa no aparece en el informe de vida laboral

La vida laboral es uno de los documentos más importantes para cualquier trabajador, ya que acredita los periodos en los que ha estado dado de alta, el régimen correspondiente, la duración de cada etapa y el total de días cotizados. Un dato clave, sobre todo cuando se acerca el momento de solicitar una pensión o revisar futuras prestaciones.

Según la información aportada, este informe llegó a registrar hasta 110 millones de descargas durante 2025, convirtiéndose en el servicio más solicitado entre los que facilita la Seguridad Social. Sin embargo, puede contener errores, datos incompletos o situaciones laborales que no aparecen reflejadas.

Cómo revisar el informe de vida laboral y detectar errores de cotización

El trabajador puede consultar su informe desde el servicio ‘Informe de tu vida laboral’, disponible en Import@ss, la plataforma de trámites online de la Seguridad Social. Una vez dentro, el sistema muestra los años, meses y días cotizados, además de las empresas en las que se ha trabajado. Para acceder, se necesita alguno de estos métodos de identificación:

Cl@ve Móvil, Cl@ve permanente, SMS, DNI electrónico o certificado digital.

¿Y qué pasa si no se tiene ninguno? En ese caso, la Seguridad Social indica que será necesario completar los datos personales, aportar un selfie y adjuntar una fotografía del documento de identidad.

Tras revisar el informe, el ciudadano puede descargarlo en PDF. Si detecta que falta una empresa, que hay una fecha incorrecta o que algún periodo no aparece como debería, debe localizar la opción ‘Informar error’, situada al avanzar en la pantalla del servicio.

Qué datos pide la Seguridad Social para corregir la vida laboral

Al pulsar en ‘Informar error’, el sistema pregunta si la incidencia está en la vida laboral o en el informe de bases de cotización. En este caso, se debe seleccionar la primera opción.

Después, hay que indicar si existe un error en una situación laboral ya registrada o si falta por completo algún periodo trabajado. Para continuar, se deberán aportar datos como el nombre de la empresa, NIF, CCC, provincia de actividad, observaciones y, si hace falta, documentos anexos.

No todo se puede modificar. La Seguridad Social aclara que no es posible rectificar periodos trabajados en el extranjero, mutualidades alternativas, servicio militar o determinados regímenes especiales de funcionarios. Tampoco se pueden corregir bases de cotización posteriores a 2018.

El trámite termina añadiendo los datos de contacto y revisando que toda la información sea correcta. Conviene mirar este informe con calma, porque un pequeño fallo puede tener consecuencias importantes más adelante.