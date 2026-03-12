Confirmado por el BOJA: últimos días para la inscripción a las oposiciones de profesores en Andalucía (5.047 plazas)

El BOJA publica la convocatoria con 5.047 plazas para Secundaria, Música y Artes Escénicas y FP. La inscripción es telemática y termina el 18 de marzo.

Las oposiciones a profesores en Andalucía para 2026 ya tienen calendario, requisitos y fases definidas. La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional activa así un proceso que obliga a revisar bien los plazos para no quedarse fuera.

Fechas clave para inscribirse y pedir la exclusión del sorteo de tribunales

La inscripción se abrió el 26 de febrero y estará disponible hasta el 18 de marzo de 2026, ambos incluidos. Son 15 días hábiles para presentar la solicitud solo por vía telemática, mediante los enlaces habilitados por la Consejería según el cuerpo al que se opte o el acceso interno a Secundaria.

Además, quienes participaron en los órganos de selección de la última convocatoria pueden pedir su exclusión del sorteo del tribunal entre el 26 de febrero y el 11 de marzo de 2026. Ojo, porque este trámite también debe hacerse en el aplicativo oficial.

Plazas convocadas y requisitos que deben reunir los aspirantes en Andalucía

La convocatoria de estas oposiciones de profesores suma 5.047 plazas: 4.406 para Secundaria, 201 para Música y Artes Escénicas y 440 para Especialistas en Sectores Singulares de FP. Entre las especialidades citadas aparecen Matemáticas, Tecnología, Violín, Cocina y Pastelería o Soldadura.

¿Quién puede presentarse? Los aspirantes deben cumplir los requisitos generales de acceso a la función pública docente y contar con la titulación exigida en cada especialidad. En las plazas técnicas, además, habrá que acreditar la formación profesional o académica que marque la normativa. Para el acceso interno a Secundaria se aplican el Reglamento de Ingreso y la normativa estatal vigente.

Cómo será el proceso selectivo y de qué forma se presenta la solicitud

El sistema mantiene la fase de oposición y la de concurso. La primera prueba es escrita, combina ejercicios prácticos y el desarrollo de un tema, y exige al menos cinco puntos. La segunda es oral e incluye la defensa de la programación didáctica y la exposición de una unidad del curso 2025/2026.

Después se valorarán la experiencia docente, la formación académica y otros méritos, con un peso de hasta un tercio de la nota final. Los miembros de tribunales deben comunicar incompatibilidades o si han preparado opositores de la misma especialidad en los cinco años anteriores. La Consejería podrá conceder dispensas por fuerza mayor o situaciones administrativas justificadas, y la enfermedad deberá acreditarse ante la asesoría médica de la Delegación Territorial.

La solicitud deberá completarse online desde la web de la Junta de Andalucía con identificación digital, documentación y pago de tasas. Al terminar, el sistema genera un justificante que conviene descargar y guardar.