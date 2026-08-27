Un ayuntamiento multa a los vecinos por aparcar mal pero paga con dinero público sanciones de sus propios empleados

Una petición de información reveló sanciones de entre 80 y 205 libras abonadas entre abril de 2025 y marzo de 2026. Los registros no prueban que el dinero se recuperara siempre del conductor.

Los datos se publicaron el 10 de julio de 2026 y corresponden al periodo comprendido entre abril de 2025 y marzo de 2026. Por su fecha, la información no corresponde a una nueva decisión adoptada en agosto. El Servicio de Información sobre la Democracia Local obtuvo los pagos mediante una solicitud de acceso a información pública. Los registros muestran sanciones por estacionamiento irregular y por circular en calles restringidas. Varias fueron abonadas con presupuestos municipales, sin que conste siempre la devolución posterior del conductor.

Las sanciones pagadas alcanzaron las 205 libras

Los documentos identifican cinco grupos de pagos y una excepción relevante. Dos vehículos de la flota usada por Lampton Greenspace 360 fueron sancionados con 80 y 205 libras. Ambos entraron en una calle restringida. Otro vehículo de Coalo recibió 80 libras por aparcar sin permiso válido, aunque esa empresa pagó íntegramente la sanción.

Vehículo o servicio Motivo de la sanción Importe Quién asumió el pago Lampton Greenspace 360 Circular por una calle restringida 80 libras Empresa municipal Lampton Greenspace 360 Circular por una calle restringida 205 libras Empresa municipal Coalo Aparcar sin un billete válido 80 libras Coalo Autobús del equipo de salud Incumplir restricciones de aparcamiento 80 libras Departamento municipal Residuos y Reciclaje Estacionamiento incorrecto 130 libras Presupuesto del servicio Empleado en aparcamiento privado Permiso considerado válido 160 libras Fondos municipales

El autobús del equipo municipal de salud recibió 80 libras por incumplir restricciones locales. El departamento recurrió, perdió y asumió el importe porque el conductor estaba trabajando. Residuos y Reciclaje pagó otras 130 libras por un vehículo mal estacionado. Además, el consistorio cubrió 160 libras de un aparcamiento privado. La dirección consideró que el empleado creyó razonablemente que su permiso era válido.

El Ayuntamiento deja la recuperación en manos de cada servicio

El matiz central está en quién terminó soportando cada coste. Hounslow afirmó que la multa se carga al servicio donde trabaja el conductor. Después, ese departamento debe decidir y gestionar la recuperación del dinero. Los registros difundidos no detallan cuántas cantidades fueron devueltas. Tampoco muestran una instrucción específica que obligue a reclamar siempre el reembolso.

El portavoz municipal aseguró que el consistorio «se toma muy en serio la gestión de los fondos públicos». Añadió que todas las operaciones se revisan y se imputan al presupuesto responsable. Esa respuesta explica el circuito contable, pero no aclara el resultado final. Sigue sin saberse si los conductores reintegraron los importes pagados con recursos municipales.

Una auditoría ya había detectado controles insuficientes en las tarjetas

Los pagos adquieren mayor importancia por una auditoría interna del ejercicio 2025/26. El informe otorgó una garantía «limitada» al control de las tarjetas corporativas. Detectó incumplimientos y debilidades en la administración, la documentación, la supervisión y las autorizaciones. La dirección aceptó todos los riesgos y fijó marzo de 2026 para aplicar el plan corrector.

El portal de servicios democráticos conserva, además, una política de viajes fechada en 2009. El documento afirma que las multas de aparcamiento no deben reembolsarse bajo ninguna circunstancia. Las fuentes públicas consultadas no confirman que esa política continúe vigente. Por ello, no puede sostenerse que los pagos vulneraran una norma interna actual. La falta de una política reciente accesible mantiene abierta esa duda.

Los residentes deben pagar la multa o recurrirla en plazo

Para los ciudadanos, el procedimiento oficial es distinto y está definido públicamente. La web de Hounslow permite pagar el aviso de sanción o presentar un recurso. GOV.UK indica que el afectado dispone de 28 días para impugnar una sanción municipal. Si recurre dentro de 14 días y pierde, puede conservar el descuento del 50%. Las reglas británicas obligan a actuar dentro del plazo.

La oposición recordó otro caso, distinto de las multas de tráfico. Una enfermera y madre soltera pagó 1.000 libras por dejar un sobre junto a contenedores desbordados. Jack Emsley resumió la crítica como «una regla para Hounslow y otra para el resto».

Para lectores españoles, el caso no modifica quién puede multar en ciudad. Cada país mantiene su propio régimen sancionador y sus vías de recurso.