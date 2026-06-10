La zona verde de Cádiz se pone seria y aparcar sin permiso costará 80 euros

Aparcar en Cádiz no siempre es cuestión de suerte, también de saber leer bien el suelo. Entre vueltas, horarios, tickets y colores, cualquier despiste puede acabar en un papel nada agradable bajo el limpiaparabrisas. Y ahora conviene prestar todavía más atención a las zonas verdes, esas plazas reservadas para residentes que suelen ser oro puro cuando uno quiere dejar el coche cerca de casa.

El Ayuntamiento prepara una reforma del estacionamiento regulado de cara a 2027. La medida más llamativa es que la sanción por aparcar indebidamente en una zona verde pasará de 40 euros a 80 euros. Vamos, que confundirse de color saldrá bastante más caro que antes, y no precisamente en calderilla.

¿Cuánto será la nueva multa por aparcar mal en zona verde en Cádiz?

La multa por estacionar indebidamente en una zona verde de Cádiz pasará de los 40 euros actuales a 80 euros. Así lo ha anunciado el alcalde, Bruno García, dentro de los cambios previstos en el sistema de estacionamiento regulado para 2027.

Estas plazas están reservadas para residentes, por lo que el Ayuntamiento quiere reforzar el control sobre un espacio especialmente sensible. En una ciudad donde dejar el coche cerca de casa puede convertirse en una pequeña odisea diaria, la medida busca que las zonas verdes se usen para lo que están pensadas: facilitar el aparcamiento a quienes viven allí.

¿Cómo cambiarán las zonas para residentes en Cádiz?

El nuevo modelo no solo traerá sanciones más elevadas. También ampliará las posibilidades para quienes tengan tarjeta verde, ya que los residentes no estarán limitados únicamente a su barrio concreto como ocurre ahora.

La ciudad quedará organizada en tres grandes sectores, con una distribución más amplia para poder aparcar dentro del área correspondiente:

Casco histórico: los residentes podrán estacionar en toda la zona intramuros.

Extramuros: los residentes podrán aparcar en cualquier zona verde o naranja de extramuros.

Zona interdistritos: se incorporará como tercer gran sector dentro del nuevo sistema.

Además, los titulares de tarjeta verde podrán aparcar también en zona naranja dentro de su área sin coste adicional. Esto mantiene la doble función de la zona naranja: servir tanto para residentes como para vehículos en rotación, algo así como intentar contentar a medio Cádiz sin que nadie pierda de vista el parquímetro.

¿Qué pasará con las zonas azules, naranjas y libres?

Las zonas azules seguirán destinadas a la rotación de vehículos. Es decir, continuarán funcionando para estancias temporales, igual que hasta ahora, con el objetivo de favorecer que haya movimiento de coches y no se queden las plazas ocupadas durante largos periodos.

También seguirán existiendo zonas libres sin regulación, mientras que desaparecerá el sistema extraordinario de zonas azul y naranja de verano que se aplicaba hasta ahora. Por otro lado, el Ayuntamiento incrementará la plantilla de Emasa para mejorar la vigilancia y garantizar que las plazas reservadas para residentes se utilicen correctamente.

¿Cuáles serán los nuevos precios desde el 1 de enero de 2027?

El nuevo modelo incluirá una rebaja generalizada de precios a partir del 1 de enero de 2027. La bajada afecta a la tarjeta verde de residentes, a la tarjeta específica para autónomos y a la zona naranja, mientras que la zona azul mantiene su tarifa actual.

Concepto Precio actual indicado Nuevo precio indicado Tarjeta verde de residentes 70,40 euros al año 50 euros anuales Tarjeta para autónomos 90 euros mensuales 60 euros al mes Zona naranja 1,20 euros la hora 1 euro la hora Zona azul 1 euro por hora 1 euro por hora

En este apartado, el bolsillo recibe una noticia algo más amable. La tarjeta verde baja a 50 euros anuales, la tarjeta para autónomos se reduce a 60 euros al mes y la zona naranja pasa a costar 1 euro la hora, mientras que la zona azul continúa en 1 euro por hora.

¿Quién podrá obtener la tarjeta verde de residente?

El Ayuntamiento ha explicado que para obtener la tarjeta verde será obligatorio estar empadronado en Cádiz. Dicho de forma sencilla, el empadronamiento es el registro oficial que acredita que una persona vive en la ciudad.

Con esta medida, el Ayuntamiento también pretende incentivar el aumento de empadronamientos en Cádiz. Por lo tanto, quien quiera beneficiarse de las condiciones de residente tendrá que cumplir ese requisito administrativo, ese clásico trámite que no hace ilusión, pero que aquí puede marcar la diferencia a la hora de aparcar.

Qué hacer para evitar la nueva multa de 80 euros

La recomendación principal es clara: antes de aparcar, conviene comprobar el color de la zona, el tipo de plaza y si se tiene derecho a estacionar allí. En las zonas verdes, el despiste puede salir caro, porque la sanción prevista pasará a 80 euros.

Los residentes deberán revisar en qué sector quedan incluidos dentro del nuevo sistema: casco histórico, extramuros o zona interdistritos. También será importante recordar que la tarjeta verde permitirá aparcar en zona naranja dentro del área correspondiente sin coste adicional.

Para los autónomos, el cambio clave estará en la nueva tarifa de 60 euros al mes. Y para cualquier conductor, la regla básica seguirá siendo la de siempre: mirar bien la señalización, comprobar si la plaza es verde, naranja, azul o libre, y no fiarse solo de que haya un hueco disponible. En Cádiz, encontrar sitio ya es casi un deporte local; ahora, además, saber interpretar cada color será la mejor forma de evitar un buen susto.