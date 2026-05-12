Un ayuntamiento de España se adelanta al verano: pide llenar las piscinas ya y antes de que llegue mayo

El Ayuntamiento de El Espinar ha autorizado el llenado de piscinas solo hasta el 26 de abril ante la previsión de restricciones durante el verano. La medida afecta también a San Rafael y La Estación de El Espinar.

El Espinar vuelve a situarse en alerta por el uso del agua. El Ayuntamiento ha emitido un bando municipal para informar a los vecinos de nuevas medidas relacionadas con el abastecimiento, después de advertir de la situación actual del municipio y de posibles limitaciones durante el periodo estival.

La decisión más llamativa es clara: quienes tengan piscina deberán llenarla antes del 26 de abril. A partir de esa fecha, según ha comunicado el consistorio, «quedará totalmente prohibido realizar esta actividad». Una medida que llega pronto y que busca anticiparse a un verano complicado. Vamos, que no conviene dejarlo para última hora y quedarse sin agua, algo que este año en la costa malagueña de la Axarquía no ocurrirá igual, y no habrá restricciones para las duchas de playas.

El Espinar limita el llenado de piscinas antes de nuevas restricciones de agua

La autorización afecta a El Espinar, San Rafael y La Estación de El Espinar. El objetivo del Ayuntamiento es garantizar que el suministro de agua potable esté asegurado para los vecinos, especialmente en las semanas en las que la demanda suele aumentar.

El consistorio ha dejado claro que su prioridad es que el agua de boca «nunca falte». Por ello, también se prevén restricciones importantes en otros usos, como los riegos de jardines y zonas verdes, que quedarán limitados de forma significativa.

¿Y qué pasa si un vecino no llena la piscina antes de la fecha marcada? Según el bando, desde el 26 de abril ya no se podrá realizar esta actividad, por lo que el margen de actuación queda limitado a los días previos.

La presa de El Tejo marca la situación del abastecimiento en Segovia

Detrás de esta decisión está la situación de la presa de El Tejo, una infraestructura que lleva años bajo vigilancia por su deterioro y por el riesgo estructural que presenta. Desde 2024 se encuentra en nivel 1 de emergencia por riesgo de rotura.

El verano pasado, la Confederación Hidrográfica del Duero llevó a cabo el vaciado del embalse para evaluar su estado y reforzar la seguridad. Durante ese proceso, el abastecimiento tuvo que sostenerse mediante sistemas alternativos, sobre todo con bombeos desde el embalse de Puente Alta.

Sin embargo, ese apoyo no ha sido suficiente para cubrir toda la demanda de El Espinar y de otras zonas de Segovia. De ahí que el Ayuntamiento haya decidido adelantar las medidas.

Esta prohibición llega 39 días antes que en 2025, cuando el llenado de piscinas se restringió a partir del 5 de junio. Ahora, el aviso se adelanta al 26 de abril para evitar un consumo innecesario de recursos hídricos que, según el consistorio, serán especialmente escasos en las próximas semanas.