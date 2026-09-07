Transportes concede 30.000 euros a quienes dejan la actividad y fija el 19 de octubre para justificar el cobro

La resolución definitiva concede 30.000 euros a transportistas autónomos beneficiarios de la convocatoria de 2026. El plazo actual solo permite aportar documentos para cobrar.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha concedido 30.000 euros por beneficiario. Las ayudas de 2026 se dirigen a abandonar el transporte público por carretera. La resolución definitiva se publicó a finales de agosto y el anuncio llegó al BOE el 1 de septiembre. Las personas incluidas deben aportar la documentación necesaria antes de las 23:59 horas del 19 de octubre de 2026. El programa cuenta con un presupuesto total de 9,6 millones de euros.

La resolución definitiva no abre una nueva convocatoria de ayudas

La fase de solicitud terminó meses atrás. La convocatoria para dejar la actividad permitió presentar peticiones dentro del plazo fijado por el Ministerio. La novedad actual es la relación definitiva de concesiones. Solo pueden avanzar hacia el cobro quienes participaron entonces y figuran como beneficiarios en el anexo oficial.

Cumplir ahora la edad o haber cesado recientemente no permite incorporarse a la resolución. Los 30.000 euros tampoco constituyen una pensión ni una prestación mensual. Son una subvención de pago único vinculada al abandono de la profesión y al cumplimiento de las actuaciones previstas.

El 19 de octubre es la fecha límite para justificar el pago

El Ministerio fija las 23:59 horas del 19 de octubre como límite para completar la documentación. Entre los archivos disponibles aparecen una declaración responsable y el documento de datos bancarios. Cada beneficiario debe revisar su expediente, porque los documentos concretos pueden variar según la autorización de transporte y la forma en que materialice el abandono.

El trámite de aportación no sirve para presentar una solicitud nueva ni para reabrir el plazo inicial. La persona debe utilizar el procedimiento habilitado en la sede y conservar el justificante de registro. El pago puede quedar condicionado a que acredite correctamente el cese y las demás exigencias. La resolución distingue concesiones, desestimaciones y otras situaciones administrativas que deben consultarse de forma individual.

La ayuda se dirige principalmente a transportistas de edad avanzada

La convocatoria estableció una edad mínima de 63 años, salvo quienes tuvieran reconocida una incapacidad permanente que les impidiera ejercer la profesión. El programa busca facilitar la salida ordenada de transportistas autónomos y retirar las autorizaciones correspondientes. La actividad soporta costes y jornadas que no pueden medirse solo por la facturación, como refleja el caso de un taxista con jornadas largas.

Quienes no aparezcan en el listado deben leer el apartado que corresponda a su expediente y las vías de recurso. La resolución administrativa puede recurrirse en los plazos indicados por el Ministerio, pero eso no garantiza una concesión posterior. La información oficial disponible no anuncia una segunda convocatoria para 2026.

El documento decisivo sigue siendo la resolución definitiva publicada en la página oficial del procedimiento donde se reúne la resolución, los modelos y el trámite para aportar documentos..