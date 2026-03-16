El Gobierno de España ofrece hasta 51.200 euros de ayuda por dejar de trabajar como transportista

La nueva convocatoria del Ministerio de Transportes abre el plazo para que los autónomos del transporte de mercancías por carretera puedan retirarse con apoyo económico. La concesión dependerá del presupuesto disponible y del orden de prioridad fijado.

El abandono de la actividad 2026 vuelve a situarse en el centro del sector. El Gobierno ha activado una nueva línea de ayudas para quienes decidan cesar definitivamente su actividad, una medida pensada especialmente para profesionales de mayor edad o con incapacidad reconocida. Otros países como Malta, paga a los conductores de turismos hasta 25.000 euros, por entregar su carnet durante 5 años: una medida en este caso, para aliviar el tráfico.

Quiénes pueden pedir la ayuda por abandono de la actividad 2026 en transporte

La subvención está dirigida a transportistas autónomos con autorización de transporte público que vayan a dejar de forma definitiva su actividad profesional. Además, deberán acreditar que trabajaban realmente en el sector. La adjudicación prioriza a los perfiles más vulnerables. En primer lugar, tendrán preferencia:

Transportistas con incapacidad permanente absoluta.

Profesionales con incapacidad permanente total para su profesión.

Personas con gran invalidez que les impide continuar trabajando.

Transportistas de mayor edad dentro del sector.

Después, el reparto continuará por orden descendente de edad. No es un detalle menor, ya que muchos profesionales veteranos encuentran más dificultades para seguir en activo.

El plazo para solicitar la ayuda y cómo hacer el trámite online obligatorio

El plazo para presentar la solicitud comenzó el 13 de marzo y estará abierto durante un mes. El trámite debe hacerse solo por internet, a través de la sede electrónica del Ministerio de Transportes, por lo que no existe opción presencial.

Para completar el proceso será necesario aportar la documentación que acredite la actividad profesional y, en caso de incapacidad, los documentos administrativos o médicos correspondientes. La convocatoria ha sido publicada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en el Boletín Oficial del Estado.

Cuánto dinero se destina a esta convocatoria y por qué hay tanta competencia

El presupuesto total alcanza los 9.750.000 euros, aunque la cuantía efectiva para beneficiarios será de unos 9.600.000 euros, al reservarse una parte para posibles reclamaciones o ajustes administrativos. Respecto a la cuantía de estas ayudas se compone de dos conceptos que se pueden en el propio PDF del Gobierno.

Por un lado, se prevé una cantidad fija de 30.000 euros por la autorización o autorizaciones de transporte de las que sea titular el beneficiario. Por otro, puede añadirse un importe variable de 5.300 euros por cada semestre completo que le falte para cumplir los 65 años, tomando como referencia el 1 de junio del año en que se conceden las ayudas. Por ejemplo si a una persona le faltan 2 años completos para cumplir 65 años, le faltan 4 semestres, entonces sería un total de:

30.000 €

5.300 € x 4 = 21.200 €

Total: 51.200 €

Ahora bien, es importante saber que para los beneficiarios con incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, el documento dice que:

no cobran la parte de edad

por tanto, en esos casos la ayuda sería 30.000 euros

Límite real

Como en las bases también se indica que la edad mínima de acceso la fija cada convocatoria y debe ser superior a 63 años en el caso general, el importe normalmente no se dispara mucho. En la práctica, para solicitantes ordinarios, el máximo suele moverse en torno a 40.600 € si faltan dos semestres completos para los 65 años:

30.000 €

5.300 € x 2 = 10.600 €

Aun así, la demanda vuelve a ser muy alta. En convocatorias anteriores, solo alrededor del 20% de los solicitantes logró la ayuda. ¿Qué explica este interés? El envejecimiento del sector, la cercanía de la jubilación para muchos autónomos y un contexto marcado por nuevas normativas, exigencias medioambientales y cambios tecnológicos que obligan a invertir de forma constante.