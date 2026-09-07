Trabajo sanciona con 9.000 euros a una asociación de autismo por considerar trabajadores a varios voluntarios

Apnasurex afirma que sus 14 colaboradores actuaron sin cobrar y que los 15.010 euros recaudados se ingresaron íntegramente. El pronto pago redujo la cantidad a 5.400 euros.

La Asociación de Padres de Niños Autistas del Sur de Extremadura, Apnasurex, ha abonado 5.400 euros tras recibir una sanción inicial de 9.000 euros. El expediente nació de una visita de la Inspección de Trabajo a su caseta solidaria el 30 de mayo de 2026. Dos subinspectoras identificaron a varios colaboradores y entendieron que podía existir una relación laboral encubierta. La entidad sostiene que todos participaron como voluntarios sin remuneración.

La inspección se produjo durante la feria de Salvatierra de los Barros

La actuación tuvo lugar hacia las 22:00 horas, durante la Feria Ibérica de la Alfarería y el Barro. Las dos subinspectoras acudieron acompañadas por dos agentes de la Guardia Civil. Allí identificaron a parte de las personas que atendían la caseta de comida y bebida. El puesto funcionaba durante el viernes y el sábado para recaudar fondos. Según Apnasurex, las declaraciones de dos colaboradores llevaron a considerar que podía existir trabajo no declarado.

La asociación rechaza esa interpretación y afirma que contó con 14 voluntarios durante la edición de 2026. Algunos viajaron desde Madrid, Cádiz y Reino Unido para colaborar durante su tiempo libre. La organización añade que varias personas reservaron días de vacaciones para participar. El dinero sostiene una escuela estival que favorece la conciliación, vinculada a derechos como la reducción de jornada. El caso se difundió públicamente el 2 de septiembre.

Apnasurex presentó documentos para acreditar el voluntariado

Apnasurex aportó declaraciones responsables de los 14 colaboradores, sus estatutos y documentos bancarios sobre la recaudación. También entregó facturas y transferencias dirigidas a proveedores de alimentos y bebidas. Según la asociación, los 15.010 euros obtenidos fueron ingresados íntegramente en su cuenta. Añadió cartas de apoyo del alcalde y de la Federación Autismo Extremadura.

La Ley 12/2019 del Voluntariado de Extremadura se aplica a personas y entidades que actúan dentro de la comunidad. Exige un acuerdo escrito que defina el carácter altruista, las funciones y el tiempo de dedicación. La Ley 45/2015 de Voluntariado añade los principios de libertad, solidaridad y ausencia de contraprestación. Las fuentes no incluyen el acta completa ni permiten comprobar cómo valoró la Administración cada documento.

El pronto pago redujo la sanción de 9.000 a 5.400 euros

La entidad decidió acogerse a la reducción del 40 % por pronto pago y abonó 5.400 euros. Su junta directiva sostiene que esa decisión no implica reconocer ninguna infracción. Explica que un procedimiento prolongado consumiría recursos destinados a los cerca de 30 menores con trastorno del espectro autista que atiende. Varios vecinos ofrecieron donaciones para cubrir el pago, pero la asociación las rechazó. Considera que la solución debe proceder de la Administración.

Apnasurex señala que sus abogados advirtieron sobre la dificultad y el coste de continuar el litigio. La Ley 23/2015 de Inspección de Trabajo otorga presunción de certeza a los hechos constatados en las actas. Esa presunción admite pruebas en contrario y no elimina el derecho de defensa. El material disponible no identifica una sentencia judicial. Tampoco recoge una respuesta pública de la Inspección sobre la versión difundida por la asociación.

La caseta financia una escuela de verano para unos 30 menores

La caseta solidaria comenzó en 2008 y se ha celebrado durante 18 años en Salvatierra de los Barros. Su recaudación financia una Escuela de Verano para mantener las rutinas de los menores cuando terminan las clases. La actividad también facilita la conciliación de sus familias. Algunas personas pueden recurrir además a fórmulas laborales como la excedencia por cuidados, cuando cumplen los requisitos legales.

La entidad tiene su sede en Zafra y forma parte de las nueve asociaciones de autismo de Extremadura. Recibe una ayuda de la Diputación, según la información facilitada. Apnasurex afirma que las familias deben asumir varias terapias y que no accede a otras subvenciones porque carece de local. La Federación Autismo Extremadura ha respaldado públicamente a la asociación y ha solicitado el archivo del expediente. Apnasurex asegura que mantendrá la caseta y su programa estival.