Qué deben hacer los trabajadores con hijos menores de 12 años para pedir una reducción de jornada en la empresa

El Estatuto de los Trabajadores reconoce este derecho para facilitar la conciliación familiar. Permite trabajar menos horas, aunque con una bajada proporcional del salario.

Conciliar empleo y familia no siempre es fácil. Los trabajadores con hijos menores de 12 años a su cargo pueden pedir una reducción de jornada por guarda legal o solicitar una adaptación del horario. Son vías distintas y no deben confundirse.

Quién puede pedir la reducción de jornada por hijos menores de 12 años

La reducción de jornada por cuidado de hijos está regulada en el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores. Permite reducir la jornada diaria entre un octavo y la mitad, con la correspondiente rebaja del sueldo. Vamos, que se trabaja menos, pero también se cobra menos.

¿Solo pueden pedirla madres y padres? No. También puede solicitarse para cuidar a una persona con discapacidad sin actividad retribuida, al cónyuge, a la pareja de hecho o a familiares hasta segundo grado que no puedan valerse por sí mismos por edad, accidente o enfermedad.

Por otro lado, la adaptación de jornada del artículo 34.8 permite cambios en la duración, distribución del tiempo de trabajo o forma de prestación, incluido el trabajo a distancia, si la petición es razonable y proporcionada.

Cómo solicitar la reducción de jornada ante la empresa paso a paso

La petición debe comunicarse a la empresa con al menos 15 días de antelación, salvo fuerza mayor o que el convenio fije otro plazo. El escrito debe incluir:

fecha de inicio, fecha de finalización y horario concreto solicitado.

La concreción horaria corresponde a la persona trabajadora, siempre dentro de su jornada ordinaria. Si la empresa no acepta la propuesta o hay desacuerdo, el conflicto puede acabar en la jurisdicción social.

En la adaptación de jornada, la empresa debe abrir una negociación de hasta 15 días. Si no hay oposición motivada, la solicitud se presume concedida. Si la deniega o plantea otra alternativa, debe explicar por escrito sus razones objetivas.

Qué límites existen cuando hay turnos o varias solicitudes en la empresa

La empresa puede limitar el disfrute simultáneo cuando dos o más trabajadores lo pidan por el mismo menor y existan razones fundadas de funcionamiento. Aun así, debe justificarlo por escrito y ofrecer una alternativa.

En trabajos a turnos también hay límites. El Tribunal Supremo aclaró el 21 de noviembre de 2023 que esta reducción no permite cambiar unilateralmente el sistema de turnos si la jornada habitual era rotatoria.

Durante los tres primeros años por cuidado de menor, las cotizaciones se computan incrementadas hasta el 100% para determinadas prestaciones. En menores con cáncer u otra enfermedad grave, la reducción mínima es de la mitad y puede mantenerse hasta los 23 años, o hasta los 26 con discapacidad igual o superior al 65%.