El MG 07 arranca sus entregas tras lograr 31.000 pedidos en apenas 10 días

SAIC MG ha comenzado a entregar su nueva berlina fastback después de una respuesta comercial que la marca cifra en más de 31.000 pedidos en firme. El precio promocional parte de 105.900 yuanes en China, pero ni esa tarifa ni los 1.745 kilómetros anunciados pueden trasladarse directamente al mercado español.

SAIC MG anunció el 1 de septiembre que el MG 07 había superado los 31.000 pedidos bloqueados o confirmados y que comenzaban oficialmente las entregas en China. El coche abrió su cartera definitiva de pedidos el 21 de agosto, durante el Salón del Automóvil de Chengdu, y, según los datos difundidos por el propio fabricante, alcanzó las primeras 10.000 órdenes en un minuto y 57 segundos.

La cifra importante no es únicamente el volumen acumulado. El MG 07 ha pasado de la presentación comercial a las primeras entregas en unos diez días, aunque no todas las versiones seguirán exactamente el mismo calendario. La marca había avanzado que las variantes eléctricas de 650 kilómetros comenzarían a entregarse a finales de agosto, mientras que las de 845 kilómetros tendrían que esperar hasta octubre.

El precio oficial se mueve entre 108.900 y 159.900 yuanes, pero MG lanzó una promoción temporal que rebaja la horquilla a entre 105.900 y 156.900 yuanes. Con el tipo de referencia publicado por el Banco Central Europeo el 1 de septiembre, esas cantidades equivalen aproximadamente a entre 13.600 y 20.100 euros. Es una conversión de divisas, no un precio para España: no incorpora una eventual homologación europea, fiscalidad, transporte ni la estrategia comercial que MG pudiera aplicar fuera de China.

Los 31.000 pedidos llegan después de una fuerte rebaja frente a la preventa

El MG 07 salió a preventa el 29 de julio con una banda de 125.900 a 165.900 yuanes. En su lanzamiento definitivo, el precio promocional de acceso cayó hasta los 105.900 yuanes, una diferencia de 20.000 yuanes en la versión más barata. La gama queda compuesta por siete configuraciones, con dos híbridas enchufables y cinco completamente eléctricas.

Este posicionamiento se produce en un mercado chino con una intensa competencia en precio, autonomía y velocidad de carga. Talent24h ya ha analizado otros ejemplos, como el coche eléctrico con batería de sodio desarrollado por Changan y CATL o el nuevo SUV eléctrico de BYD. En el caso del MG 07, la combinación de un precio agresivo y una carrocería de casi 4,9 metros ayuda a explicar su interés inicial, aunque el dato de pedidos procede de la propia compañía y no equivale todavía a matriculaciones.

Los 1.745 kilómetros corresponden al híbrido con gasolina y batería

El dato más llamativo necesita una precisión esencial. Los 1.745 kilómetros no son la autonomía eléctrica del MG 07. Corresponden al alcance total homologado en China para la versión híbrida enchufable, calculado con el depósito de gasolina lleno y la batería cargada bajo el ciclo CLTC. Esa variante anuncia 245 kilómetros en modo eléctrico y un consumo de 2,91 litros cada 100 kilómetros cuando la batería está descargada.

Las versiones completamente eléctricas homologan 610, 650 o 845 kilómetros CLTC. La configuración de mayor alcance utiliza una batería CATL de 91 kWh, arquitectura de 800 voltios y carga 5C. Las versiones de 610 y 650 kilómetros recurren a una batería de 67 kWh y a una arquitectura de 400 voltios; por tanto, no conviene presentar toda la gama eléctrica como si compartiera necesariamente la plataforma de 800 voltios del modelo superior. La ficha oficial del MG 07 vincula expresamente los 800 voltios y la carga 5C con la variante de 845 kilómetros.

Estas cifras tampoco pueden compararse directamente con las autonomías WLTP que se publican en Europa. CLTC y WLTP emplean procedimientos de ensayo diferentes y MG todavía no ha difundido una homologación europea del 07. Hasta que exista una ficha WLTP, cualquier transformación de sus kilómetros chinos en una cifra europea sería una estimación y no un dato oficial.

Una berlina fastback con LiDAR, gran maletero y spoiler eléctrico

El MG 07 mide 4.886 milímetros de largo y 1.900 de ancho, mientras que su altura varía entre 1.478 y 1.485 milímetros según la configuración. La distancia entre ejes alcanza los 2.825 milímetros. Su carrocería adopta una caída de techo tipo fastback, portón trasero, puertas sin marco y un spoiler eléctrico regulable en cinco posiciones.

La marca anuncia hasta 168 litros de espacio bajo el capó delantero, 697 litros de maletero y otros 109 litros bajo el piso. En las versiones superiores, el equipamiento incluye una pantalla central de 15,6 pulgadas, procesador Qualcomm 8295P, sistema de sonido de 21 altavoces y funciones avanzadas de asistencia basadas en la solución Momenta R7.

MG también ofrece LiDAR en determinadas configuraciones, además de un asiento delantero de gravedad cero, ventilación, calefacción y masaje en los asientos y un compartimento frigorífico de 30 litros en la zona de carga. El equipamiento concreto depende de la versión elegida y no todos estos elementos forman parte de la variante de acceso.

El MG 07 todavía no tiene precio ni fecha de llegada a España

A 2 de septiembre de 2026, el MG 07 no figura en la gama oficial europea de MG y no existe un anuncio de lanzamiento para España. La oferta europea de la compañía sí incluye berlinas eléctricas como el MG IM5, pero el nuevo 07 continúa siendo, por ahora, un producto confirmado para el mercado chino.

Por este motivo, el reclamo de “unos 13.600 euros” debe publicarse siempre acompañado del mercado al que corresponde. Tampoco puede afirmarse que un comprador español vaya a disponer de 1.745 kilómetros eléctricos. Quien esté valorando un vehículo enchufable en España debe comparar precios homologados para el mercado nacional y consultar también la información sobre la deducción fiscal por comprar un eléctrico.

El éxito inicial del MG 07 deja una señal relevante para el sector: SAIC ha encontrado en China una fórmula capaz de generar decenas de miles de pedidos con una berlina grande, siete versiones y una fuerte reducción respecto a la preventa. Su posible recorrido europeo dependerá de una decisión que MG todavía no ha comunicado y de unas cifras WLTP y unos precios locales que aún no existen.