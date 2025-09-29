Trabajo en Alemania con alojamiento: se buscan repartidores para trabajar con contrato indefinido y 3.000 euros al mes

La empresa EasyWay GmbH abre una convocatoria de empleo para cubrir la falta de personal (repartidor / conductor / courier) con contrato indefinido y jornada completa. La oferta de trabajo es para Alemania e incluye alojamiento y un sueldo que puede llegar a los 3.000 € brutos mensuales al que habrá que sumarles dietas diarias. Además, no se exigen estudios, aunque sí se pide al menos un año de experiencia.

El puesto está dirigido a personas mayores de 18 años con licencia de conducir válida, capaces de levantar paquetes de hasta 15 kg y con habilidades para resolver problemas y comunicarse con claridad. ¿Buscas estabilidad y una oportunidad real en logística? Esta opción encaja: contrato indefinido, empleo estable, buen salario y horario regular.

Antes de continuar, conviene conocer qué harás en el día a día. A continuación, se resumen las funciones principales del puesto.

Cargar el vehículo y entregar paquetes de forma segura.

Conducir de manera responsable y cumplir las normas de tráfico.

Usar dispositivos electrónicos para la navegación y el registro de entregas.

Tratar a los clientes con profesionalismo y actitud positiva.

Estas tareas se realizarán con medios facilitados por la empresa: escáner, uniforme y vehículo moderno con aire acondicionado. Y, entre nosotros, poder llevarte el vehículo de empresa a casa después del turno es un plus.

Importante empresa de transporte necesita repartidores para trabajar en Alemania: condiciones salariales, jornada y beneficios que ofrece

La compañía ofrece 15,20 € brutos por hora y un salario que puede alcanzar los 3.000 € brutos al mes. Además, incluye una dieta diaria neta de 8 € (hasta 240 € mensuales), formación intensiva, posibilidad de bonificaciones y una relación laboral a largo plazo. ¿Te preocupa empezar en un entorno nuevo? La formación está incluida para facilitar la adaptación. A continuación, un resumen rápido con los datos clave de la vacante:

Concepto Detalle Puesto Repartidor / Conductor / Courier (m/f/d) Empresa EasyWay GmbH Ubicación Lower Saxony (Alemania) y sedes en Colonia, Bingen am Rhein, Düsseldorf, Hannover, Hamburgo, Schortens, Bremerhaven y Múnich Salario 3.000 € brutos/mes y 15,20 € brutos/hora Dieta 8 € netos/día (hasta 240 € netos/mes) Contrato y jornada Indefinido, jornada completa Alojamiento Disponible Medios de trabajo Escáner, uniforme y vehículo con aire acondicionado Ventajas añadidas Posibilidad de llevar el vehículo de empresa a casa y de obtener bonificaciones Estudios y experiencia Sin estudios; experiencia mínima de al menos 1 año Requisitos +18 años, licencia de conducir válida, levantar hasta 15 kg, buena comunicación y resolución Publicación Oferta publicada hace 6 días y publicada de nuevo Categoría y nivel Compras, logística y almacén — Distribución y logística; Nivel Empleado/a

En consecuencia, se trata de un paquete retributivo competitivo que combina sueldo fijo, dieta, dotación de herramientas y apoyo formativo. Por tanto, la propuesta es sólida para quienes buscan estabilidad y una trayectoria en reparto.

Todas las personas que estén interesadas en trabajar en Alemania en esta empresa de reparto, deberán hacerlo a través de la plataforma de empleo, donde se ha publicado dicha oportunidad laboral. La empresa indica un contacto directo que se llama Massimo Moretti, y quien se podrá en contacto contigo. Al iniciar el proceso, menciona la referencia que viene indicadas en la oferta para identificar la vacante de forma inequívoca y agilizar la gestión interna.