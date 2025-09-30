Barcelona pierde un restaurante emblemático “de los de siempre y de los que nunca fallan”: tristeza entre los vecinos

El acogedor local del barrio de Les Corts ha anunciado un traspaso repentino y se desconocen los motivos. Los vecinos lo recuerdan como un lugar que “nunca fallaba” y un auténtico punto de encuentro del vecindario.

El cierre del restaurante Bouquet ha sorprendido a quienes lo tenían como referencia en Barcelona. Tras cinco años de actividad y perteneciente a la empresa Deliceo, el establecimiento ha comunicado el traspaso sin dar más detalles. La noticia deja un sabor agridulce entre sus clientes habituales, que lo valoraban por su cocina sin artificios y su trato cercano.

Qué se sabe del cierre y traspaso del restaurante Bouquet en Les Corts

Por ahora, solo se ha hecho público el traspaso del local, una decisión que llega de forma inesperada. La empresa propietaria era Deliceo y, a falta de explicaciones, los motivos no han trascendido. ¿Y ahora qué pasará con el espacio? A la espera de novedades, el barrio observa con intriga.

El impacto vecinal es evidente: muchos lo consideraban “de los de siempre y de los que nunca fallan”, según resumían en las reseñas de Google. De ahí que el anuncio haya generado tantos comentarios y recuerdos compartidos.

A continuación, resumimos los datos clave confirmados hasta el momento en un vistazo rápido:

Dato Detalle Ubicación Les Corts (Barcelona) Situación Traspaso inesperado del local Tiempo de actividad Cinco años Propiedad Empresa Deliceo Motivos del cierre Se desconocen

Estos elementos ayudan a entender por qué el vecindario habla de un “antes y después” para la zona.

Cómo era la propuesta gastronómica del Bouquet que enamoró al barrio

La fórmula del Bouquet se apoyaba en una cocina fresca, con reinterpretaciones de sabores de toda la vida. Sin pretensiones, pero con personalidad. Además, su carta estaba pensada para todos, con alternativas para personas veganas y opciones adaptadas a intolerancias al gluten o a la lactosa. ¿El resultado? Una sala en la que se mezclaban familias, trabajadores de la zona y grupos de amigos en busca de buen producto.

No es casualidad que muchos lo definan como lugar de encuentro. El ambiente, cercano y sin artificios, hacía que la experiencia fuese más que sentarse a la mesa: era la excusa perfecta para reunirse.

El menú del día y los platos más recordados por sus clientes

El menú del día se convirtió en un clásico para quienes trabajaban o vivían cerca. Cada jornada se ofrecían varios primeros y segundos con la idea de mantener platos equilibrados y de calidad. Entre los entrantes se encontraban las croquetas de jamón y unas patatas bravas “estilo Bouquet”, además del hummus casero acompañado de pan de cristal con tomate o los huevos estrellados con jamón ibérico.

El mar tenía presencia destacada con el tartar de atún con aguacate, las gambas jumbo salteadas y la mariscada. En carnes, brillaban el secreto ibérico con compota de manzana y un entrecot jugoso. También ganaron fama sus hamburguesas, rematadas con salsas caseras.

Para quienes no lo conocieron, estos fueron algunos de los reclamos que lo hicieron imprescindible en el barrio:

Menú del día equilibrado, tapas reconocibles y platos de mar y montaña con toques propios.

Con esta combinación, el Bouquet consolidó una clientela fiel que buscaba cocina de confianza y sin complicaciones.

Lo que dicen los vecinos y por qué este cierre impacta al barrio

El sentir general es de pérdida. En redes y reseñas, muchos recuerdan que era “de los de siempre y de los que nunca fallan”. Una clienta lo resumió con una frase que hoy suena a despedida: “Ha sido más que un restaurante, fuimos un lugar de encuentros, sonrisas y momentos”. ¿Quién no ha quedado allí alguna vez para una comida rápida que acababa alargando la sobremesa? Tal cual: era ese sitio del “vamos sobre seguro”.

Por ahora, toca esperar a conocer qué negocio ocupará el local. Mientras tanto, el barrio guarda recuerdos de platos, charlas y brindis. Porque, cuando un restaurante así echa el cierre, no solo se cambia un rótulo: también se mueve un pedacito de la vida cotidiana.