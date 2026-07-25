Todos los autobuses de la EMT estrenarán un dispositivo inteligente: Almeida asegura que «van a salvar vidas»

El Ayuntamiento de Madrid completará antes de octubre la instalación de desfibriladores inteligentes en todos los autobuses municipales. El contrato contempla 2.200 equipos, junto con su mantenimiento y la gestión de incidencias durante cinco años.

Los autobuses de EMT Madrid pasarán a funcionar también como puntos móviles de cardioprotección. Los dispositivos estarán disponibles tanto para los viajeros como para cualquier persona que sufra una parada cardíaca en la vía pública, por lo que un ciudadano podrá solicitar el equipo al conductor mientras se movilizan los servicios de emergencia.

Los desfibriladores de la EMT avisarán automáticamente al 112 al activarse

El modelo seleccionado es el Reanibex 100, un desfibrilador externo automatizado de fabricación española. Al retirarlo de su ubicación, el sistema activa una llamada al 112 y envía una alerta con la localización del equipo, lo que permite identificar rápidamente el lugar donde se está utilizando.

El aparato se enciende al abrir la tapa y ofrece instrucciones de voz sobre la colocación de los parches, las compresiones torácicas y el momento en el que no debe tocarse a la víctima. También señala cuándo corresponde realizar la reanimación cardiopulmonar y, cuando sea necesario, aplicar una descarga.

El dispositivo dispone de modos para adultos y pacientes pediátricos, geolocalización, metrónomo y un sistema que informa en tiempo real sobre la frecuencia de las compresiones. Su peso es de 2,5 kilogramos y puede ser supervisado a distancia durante las 24 horas.

La instalación cubrirá toda la flota de autobuses antes del próximo octubre

La implantación comenzó en julio y, durante la presentación municipal, Almeida indicó que unos 900 autobuses ya disponían del equipo. La previsión es completar el despliegue antes de octubre y extender esta red móvil de asistencia por todos los barrios y gran parte de las calles de Madrid.

El contrato fue adjudicado en marzo a Bexen Cardio, perteneciente a la Corporación Mondragón, por 2,9 millones de euros sin IVA. La modalidad elegida es un renting de cinco años que incluye el suministro, la instalación, el mantenimiento y la atención de incidencias de 2.200 desfibriladores.

Los vehículos equipados llevarán en su exterior el distintivo «Autobús cardioprotegido», destinado a informar a pasajeros y viandantes de que disponen de un desfibrilador externo automatizado a bordo.

Los conductores recibirán formación para actuar durante una parada cardiaca

El Ayuntamiento ha anunciado formación para todos los conductores de EMT Madrid. El diseño del dispositivo también permite que pueda utilizarlo cualquier ciudadano siguiendo las indicaciones auditivas emitidas por el propio aparato.

Almeida señaló que estos equipos permitirán prestar una primera asistencia durante los minutos previos a la llegada de SAMUR-Protección Civil. El alcalde sostuvo que los desfibriladores instalados en los autobuses «van a salvar vidas» en la capital.

La presencia del aparato no sustituye la intervención de los profesionales sanitarios. Su activación automática, la llamada al 112 y las instrucciones de uso permiten iniciar la respuesta ante una posible parada cardíaca mientras llegan los servicios de emergencia.

El proyecto amplía la red CardioMAD que empezó con 176 autobuses

La medida amplía la experiencia iniciada en 2021 mediante el proyecto CardioMAD. Aquel programa permitió instalar desfibriladores en 176 autobuses distribuidos por 11 líneas municipales, con la participación del Ayuntamiento, EMT Madrid, SAMUR-Protección Civil, Policía Municipal y el Foro de Empresas por Madrid.

Con el nuevo despliegue, la cardioprotección dejará de estar limitada a determinados recorridos y alcanzará el conjunto de la flota. La monitorización remota permitirá comprobar el estado de cada aparato y responder con mayor rapidez ante posibles incidencias técnicas.