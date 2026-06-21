La decisión sobre el abono transporte de Madrid que afecta a jóvenes, mayores y trabajadores

El abono transporte de Madrid mantendrá sus bonificaciones durante todo 2026. El mayor impacto recae en jóvenes, mayores, familias, usuarios habituales y personas que necesiten solicitar una nueva Tarjeta Transporte Público Personal.

El precio del abono transporte de Madrid no subirá en 2026. La Comunidad de Madrid ha prorrogado las bonificaciones extraordinarias vigentes desde el 1 de julio de 2025, por lo que se mantienen los mismos precios, descuentos y gratuidades hasta el 31 de diciembre de 2026. La medida alcanza a unos seis millones de usuarios del transporte público madrileño.

Así quedan los precios del abono transporte de Madrid en 2026

El abono normal de la zona A, el más utilizado por quienes se mueven por Madrid capital, seguirá costando 32,70 euros al mes. La zona B1 se mantiene en 38,20 euros, la B2 en 43,20 euros y las zonas B3, C1 y C2 en 49,20 euros. En los trayectos más amplios, el Consorcio Regional de Transportes fija el abono E1 en 66,30 euros y el E2 en 79 euros para el título normal de 30 días.

El abono joven, dirigido a personas de 15 a 25 años, continúa en 10 euros mensuales y permite viajar por toda la red regional. También se mantienen las gratuidades para la tarjeta infantil, los menores de 7 a 14 años y los mayores de 65 años. El bono de 10 viajes de Metro, EMT y ML1 seguirá en 7,30 euros.

Los usuarios que más dependen de las bonificaciones del transporte público

Aunque la congelación de precios beneficia a todos los viajeros recurrentes, hay colectivos más expuestos a cualquier cambio futuro. Los jóvenes son uno de los grupos más sensibles, ya que el abono de 10 euros permite realizar desplazamientos ilimitados por toda la Comunidad de Madrid con un coste muy reducido.

También quedan especialmente protegidos los menores de hasta 14 años y los mayores de 65 años, que mantienen el transporte gratuito. Para muchas familias y pensionistas, esta gratuidad evita un gasto mensual fijo.

Entre los usuarios de 26 a 64 años, la rebaja del 40% sigue siendo determinante, sobre todo para quienes viven fuera de Madrid capital y utilizan Metro, Cercanías, autobuses interurbanos o Metro Ligero a diario. El abono de 30 días permite viajar de forma ilimitada en los transportes de la zona elegida y se carga en la Tarjeta Transporte Público Personal.

A estos perfiles se suman las familias numerosas y las personas con discapacidad reconocida, que pueden acceder a reducciones adicionales sobre determinados títulos del Consorcio.

El nuevo requisito de residencia para solicitar la tarjeta personal

El principal cambio no está en la tarifa mensual, sino en el acceso a la Tarjeta Transporte Público Personal. Desde el 15 de junio de 2026, la expedición de nuevas tarjetas y duplicados queda condicionada a acreditar residencia en un municipio de la Comunidad de Madrid, en municipios integrados en las zonas E1 y E2, o en los incluidos en convenios vigentes con Castilla-La Mancha y Castilla y León.

La residencia deberá justificarse mediante certificado de empadronamiento en vigor, aunque el solicitante puede autorizar la consulta cuando sea posible. El BOCM recoge además una excepción temporal para titulares de familia numerosa, con el fin de garantizar los beneficios reconocidos a este colectivo.

Por tanto, el abono transporte de Madrid mantiene sus precios durante 2026, pero la continuidad de las bonificaciones y los requisitos para acceder a la tarjeta personal afectan de forma especial a estudiantes, trabajadores recurrentes, familias, pensionistas y usuarios de la periferia.