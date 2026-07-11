Esta piscina natural de Granada es uno de los secretos mejor guardados para refrescarse entre cascadas y naturaleza

Las Chorreras de Loja es uno de los refugios naturales más llamativos de la provincia para escapar del calor. Su cascada cae sobre una poza formada por la fuerza del agua y rodeada de roca y vegetación.

Cuando las temperaturas suben en Granada, la Costa Tropical suele ser el primer destino para buscar alivio. Pero la provincia también guarda enclaves de interior donde el baño llega entre cascadas, sombra y agua fría.

Uno de esos lugares está en Loja. Se trata de Las Chorreras, una piscina natural que se ha formado por la caída del agua en un entorno rocoso, lejos del ruido urbano y con un paisaje que convierte la visita en una escapada perfecta para los días más calurosos del verano.

Las Chorreras de Loja, una piscina natural de Granada formada por dos arroyos

El atractivo de este paraje está en el salto de agua que cae sobre una profunda poza natural. Según el portal turístico de Loja, Las Chorreras se nutre de la confluencia de los arroyos Nieblín y Viñuela, cuya fuerza ha ido perforando el suelo hasta crear esta charca natural.

El resultado es una cascada rodeada de paredes de roca y vegetación, con aguas frescas que invitan al baño cuando el calor aprieta. Es uno de esos espacios que sorprenden porque no necesitan grandes infraestructuras para convertirse en un plan de verano.

El entorno, además, conserva un carácter natural que exige respeto. La afluencia aumenta durante los fines de semana y en los días de más calor, por lo que acudir temprano ayuda a disfrutar del lugar con mayor tranquilidad y a evitar la mayor concentración de visitantes.

El acceso a Las Chorreras permite organizar una escapada corta desde Loja

Las Chorreras se encuentran en el término municipal de Loja, en la provincia de Granada. Algunas rutas senderistas publicadas sitúan el recorrido en torno a los 3 kilómetros, con dificultad fácil, lo que permite plantear la visita como una salida corta para quienes buscan naturaleza sin afrontar una caminata larga.

Aun así, el terreno puede presentar zonas irregulares y resbaladizas junto al agua, por lo que es recomendable llevar calzado adecuado y evitar saltos o imprudencias en la poza. También es importante recoger cualquier residuo y no alterar el entorno, ya que se trata de un espacio natural especialmente sensible en los meses de mayor afluencia.

La mejor hora para acudir suele ser a primera hora del día, cuando el calor todavía no es tan intenso y el paraje permite disfrutar del baño y del paisaje sin prisas.

Los Infiernos de Loja completan la escapada con otro paraje de agua y roca

Quienes quieran alargar la jornada pueden acercarse también a Los Infiernos de Loja, otro de los espacios naturales más conocidos del municipio. El portal turístico local lo describe como un enclave de cascadas y formaciones travertínicas declarado Monumento Natural dentro de la modalidad de geología.

Este entorno permite completar el día con una ruta entre paredes rocosas, vegetación y el sonido del agua. La combinación de Las Chorreras y Los Infiernos convierte a Loja en una opción muy atractiva para quienes buscan planes de verano en Granada sin necesidad de desplazarse hasta la costa.

Granada cuenta con playas, embalses y ríos, pero rincones como este mantienen el encanto de los lugares menos masificados. Un baño entre cascadas, roca y agua cristalina puede ser suficiente para convertir una mañana calurosa en una de las escapadas más refrescantes del verano.