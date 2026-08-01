La nueva fábrica de La Carlota sigue buscando personal tras recibir cerca de 10.000 currículums

El proceso continúa abierto para cubrir principalmente puestos de producción y la planta prevé comenzar con una plantilla de entre 300 y 500 trabajadores.

Grupo Aviserrano mantiene abierto el proceso de selección para su nueva planta avícola de La Carlota, en Córdoba, después de recibir cerca de 10.000 currículums. La información publicada el 26 de julio y actualizada el 27 de julio de 2026 sitúa el comienzo de la producción durante septiembre, todavía sin un día concreto, tras las previsiones anteriores que apuntaron primero a junio y después a agosto.

El departamento de Recursos Humanos continúa revisando candidaturas y realizando entrevistas de forma constante. Buena parte de las incorporaciones se destinará a la planta de producción, aunque la compañía también necesita perfiles especializados para completar la puesta en marcha del complejo industrial.

El inicio de la producción vuelve a desplazarse hasta septiembre

La apertura de la fábrica ha sufrido varios ajustes durante los últimos meses. El primer calendario situaba el inicio de la actividad en junio de 2026 y una actualización posterior lo retrasó hasta agosto. Las últimas previsiones apuntan ahora a que las líneas de producción comenzarán a funcionar durante septiembre.

La empresa no ha comunicado por ahora un día exacto para el arranque. La estimación de septiembre procede de informaciones periodísticas atribuidas a fuentes de la compañía, por lo que todavía podría estar sujeta a nuevos cambios relacionados con la preparación de las instalaciones y la contratación del personal.

El volumen de candidaturas ha aumentado rápidamente. En abril se habían registrado más de 5.000 solicitudes, mientras que la cifra actual se aproxima a las 10.000. Ya se informó entonces sobre el primer proceso de selección habilitado para cubrir las incorporaciones iniciales.

Qué perfiles busca Aviserrano y cómo enviar el currículum

La mayoría de las necesidades actuales se concentra en los puestos vinculados directamente con la actividad industrial. Los principales perfiles señalados en la información disponible son:

Operarios de producción.

Técnicos de mantenimiento industrial.

Profesionales de calidad.

Especialistas en seguridad alimentaria.

Aviserrano mantiene una colaboración estrecha con el Ayuntamiento de La Carlota e intenta priorizar la contratación de trabajadores del municipio y de la comarca. La respuesta, no obstante, también ha llegado desde otros puntos de Córdoba y desde fuera de la provincia.

La compañía mantiene accesible un formulario oficial de empleo para recibir y organizar las candidaturas. El grupo ha precisado que este canal no está destinado exclusivamente a la planta de La Carlota, sino a todas las personas interesadas en trabajar en alguna de sus empresas.

La información publicada no concreta salarios, turnos, tipos de contrato ni requisitos académicos para cada puesto. Los candidatos deben comprobar las condiciones específicas cuando sean convocados para una entrevista. También pueden consultar otras oportunidades de empleo industrial en Andalucía para conocer qué perfiles suelen solicitar las empresas del sector alimentario.

La fábrica prevé hasta 1.500 empleos y una inversión millonaria

La planta está ubicada en una parcela de 102.000 metros cuadrados del Parque Empresarial Nuevas Poblaciones, junto a la autovía A-4. La inversión estimada se sitúa entre 60 y 100 millones de euros, dependiendo de las fases y servicios incluidos en el proyecto.

Las instalaciones han sido diseñadas para procesar hasta 12.500 pollos y 2.500 pavos cada hora. La sala de envasado tendrá capacidad para preparar unas 300.000 bandejas diarias de producto fresco.

Aviserrano prevé comenzar con una plantilla de entre 300 y 500 trabajadores. El plan de crecimiento contempla alcanzar entre 1.000 y 1.500 empleos directos a finales de 2026 o principios de 2027, aunque estas cifras corresponden a las previsiones empresariales y dependerán de la evolución de la actividad.

El complejo incorporará posteriormente una gasolinera, una cafetería, un restaurante y un hotel de cuatro estrellas con 60 habitaciones. La finalización de estos servicios auxiliares está prevista para marzo de 2027. Quienes busquen puestos similares pueden consultar también otras ofertas en plantas cárnicas.