Galicia incorpora el primer Black Hawk UH-60L de categoría restringida y matrícula N que operará en Europa contra incendios

Airworks Helicopters desplegará la aeronave tras la adjudicación del contrato de la Xunta. Puede transportar 4.300 litros de agua y alcanzar una velocidad de crucero de 280 km/h.

Galicia contará en la campaña de incendios de 2026 con un UH-60L Black Hawk operado por Airworks Helicopters. Timberline Helicopters anunció el 17 de julio la entrega del primer aparato de categoría restringida y matrícula estadounidense N de esta variante que operará en Europa. Según la información facilitada, se incorporará al dispositivo gallego tras la adjudicación de la Xunta y podrá transportar 4.300 litros de agua.

La aeronave alcanza una velocidad de crucero de 280 kilómetros por hora y permitirá a la compañía reforzar su capacidad dentro del segmento de helicópteros pesados destinados a la extinción de incendios forestales y otras misiones de emergencia.

La novedad está en la categoría restringida y la matrícula estadounidense

La llegada de esta aeronave no significa que sea el primer Black Hawk utilizado en Europa. Portugal ya dispone de varios aparatos de esta familia destinados al combate de incendios rurales. El elemento diferencial es que se trata del primer UH-60L con certificado de categoría restringida y matrícula estadounidense N que operará en el continente.

La entrega culmina 18 meses de trabajo entre Timberline Helicopters y Airworks. Durante ese periodo se abordaron la preparación de la aeronave, la coordinación con los organismos reguladores, las revisiones técnicas y la planificación necesaria para introducir esta configuración en las operaciones europeas.

La colaboración continuará después de la puesta en servicio. Airworks actuará como presencia de apoyo de Timberline en Europa para las necesidades relacionadas con los UH-60 Black Hawk, incluidos el soporte operativo y la asistencia a futuros operadores.

Una capacidad de 4.300 litros para reforzar las descargas de agua

El dato técnico más destacado es su capacidad para transportar 4.300 litros de agua. A ello se suma una velocidad de crucero de 280 km/h, dos características que sitúan al aparato dentro de los medios pesados disponibles para intervenir en incendios forestales y emergencias.

La información disponible no concreta la base desde la que operará, la fecha exacta de su primera misión, la cuantía del contrato ni el sistema específico utilizado para cargar y descargar el agua. Sí confirma que el helicóptero se incorporará al dispositivo gallego después de la adjudicación realizada por la Xunta.

El nuevo Black Hawk actuará cuando el incendio ya requiera medios de extinción, mientras que la prevención también depende de actuaciones anteriores como la limpieza de parcelas y la retirada de vegetación que pueda favorecer la propagación de las llamas.

Airworks amplía desde Salamanca su flota de helicópteros pesados

Airworks Helicopters es una empresa familiar con sede en Salamanca y más de 15 años de experiencia en trabajos aéreos. Su actividad se centra especialmente en las operaciones de carga externa, conocidas como HESLO, y en la lucha contra incendios forestales.

Hasta ahora, su flota incluía helicópteros Airbus H125 y Bell 412 EP. La compañía ha trabajado en España, Portugal e Italia, con operaciones en comunidades autónomas como Madrid, Castilla y León, Extremadura y Cataluña. La llegada del UH-60L amplía su presencia en el segmento de aeronaves pesadas.

Los medios aéreos conviven con soluciones terrestres y preventivas, entre ellas proyectos de prevención con cabras para reducir la vegetación combustible cerca de viviendas y zonas forestales.

El anuncio completo de la entrega puede consultarse en el comunicado de Timberline Helicopters, difundido tras la llegada de la aeronave a Airworks.