Bruselas quiere un carnet de conducir europeo con multas que tendrán efecto fuera de España

La Unión Europea avanza hacia un permiso de conducir común, digital y válido en todos los Estados miembros. La reforma afectará a las sanciones graves, a los conductores noveles y a la renovación del carnet a partir de cierta edad.

El carnet por puntos cumple 20 años este 1 de julio de 2026 en plena Operación Verano, para la que la DGT prevé más de 104 millones de desplazamientos de largo recorrido entre julio y agosto. La fecha llega con un balance positivo, pero también con una advertencia: la siniestralidad ya no baja al ritmo de los primeros años y Bruselas quiere reforzar la seguridad vial con un carnet de conducir europeo unificado.

Qué cambia con el nuevo carnet de conducir europeo para los conductores españoles

El permiso por puntos se implantó en España en 2006 tras años de cifras muy elevadas de mortalidad en carretera. El peor año registrado fue 1989, con 9.344 fallecidos, según los datos históricos de la DGT. Desde entonces, la evolución ha sido notable, aunque el descenso se ha moderado en los últimos ejercicios.

En estas dos décadas, el sistema ha acumulado más de 22 millones de sanciones firmes y más de 72 millones de puntos retirados entre 2006 y 2024. Las infracciones que más puntos han restado han sido el exceso de velocidad, el alcohol, el uso indebido del cinturón y los sistemas de retención infantil, y las relacionadas con el teléfono móvil.

Ahora, la UE ha dado un paso más. Las nuevas normas europeas sobre permisos de conducir y retirada del carnet entraron en vigor el 25 de noviembre de 2025, con la finalidad de reducir accidentes y avanzar hacia la llamada Visión Cero, que aspira a eliminar muertes y heridos graves en carretera en 2050.

Las sanciones de tráfico tendrán efecto fuera de España con la reforma europea

Uno de los grandes cambios será el reconocimiento mutuo de determinadas retiradas del carnet. Hasta ahora, una sanción grave impuesta en un país podía no tener el mismo efecto en otro Estado miembro. Con la nueva directiva, una retirada por infracciones como exceso de velocidad muy grave, alcohol, drogas o conducción temeraria con víctimas podrá tener consecuencias en toda la Unión Europea.

También llegará el carnet de conducir digital, que podrá llevarse en el móvil y se integrará en la Cartera Europea de Identidad Digital. Aun así, los conductores podrán solicitar el documento físico si lo necesitan o lo prefieren, especialmente para viajar a países que no reconozcan el formato digital.

La directiva obliga a los Estados miembros a adaptar y publicar sus normas antes del 26 de noviembre de 2028, aunque la aplicación general está prevista desde el 26 de noviembre de 2029. Algunas medidas, como la conducción acompañada, tendrán plazos específicos.

La renovación del carnet de conducir tendrá controles comunes a partir de cierta edad

La reforma también introduce criterios europeos sobre la aptitud física y mental para conducir. Para turismos y motocicletas, la validez ordinaria será de 15 años, aunque los países podrán reducir ese periodo a 10 años si el carnet funciona como documento de identidad nacional. En permisos profesionales, como camión o autobús, la vigencia será de cinco años.

Además, los Estados miembros podrán acortar la validez de los permisos de conductores de 65 años o más para exigir revisiones médicas, autoevaluaciones u otras medidas con mayor frecuencia, siempre en el momento de la renovación.

Bruselas también endurece el seguimiento de los conductores noveles, con un periodo de prueba mínimo de dos años y sanciones más estrictas en toda la UE. La reforma llega cuando el permiso por puntos sigue siendo una herramienta útil, pero ya no basta por sí sola para seguir reduciendo las muertes en carretera.