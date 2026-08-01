La superautopista submarina de 49 millones que conectará Canarias con Marruecos a través del Atlántico

Canalink separa el anillo entre Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura del ramal a Tarfaya. Los documentos fijan septiembre de 2026 para RING y febrero de 2028 para la conexión africana.

Canarias avanza en dos actuaciones de fibra óptica submarina con un presupuesto conjunto de 47,4 millones de euros. El proyecto RING, valorado en 33,98 millones, conectará Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura y tiene como fecha oficial de finalización el 30 de septiembre de 2026. El proyecto Morocco, de 13,43 millones, añadirá un ramal hasta el puerto de Tarfaya y mantiene el 29 de febrero de 2028 como cierre previsto, según Canalink.

RING cerrará un anillo de 553 kilómetros entre tres islas

RING desplegará aproximadamente 553 kilómetros de cableado y se compondrá de dos rutas submarinas, una por el este y otra por el oeste de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Su configuración cerrada permitirá mantener la continuidad de las comunicaciones si uno de los enlaces sufre una incidencia, frente a la mayor vulnerabilidad de una arquitectura lineal.

La actuación recibe 23 millones de euros del programa europeo CEF Digital y está diseñada para sustituir conexiones que se aproximan al final de su vida útil. La capacidad adicional favorecerá el comercio electrónico, la educación en línea, la telemedicina y otros servicios que dependen de redes estables, incluido el crecimiento de los centros de datos.

El despliegue continúa activo. Canalink sacó a licitación el 23 de abril de 2026 una nueva estación de cable submarino en Pájara, Fuerteventura, por 481.339,50 euros y con un plazo de ejecución de tres meses. Esta instalación se conectará al anillo entre las tres islas orientales.

El ramal a Tarfaya es un proyecto distinto con horizonte en 2028

La conexión con Marruecos figura en la documentación de Canalink como proyecto Morocco, separado de RING. Su coste oficial es de 13.427.039,59 euros, de los que 7.462.139,79 euros proceden de CEF Digital. El trazado partirá de una unidad de bifurcación del cable oriental de RING y terminará en el puerto de Tarfaya.

La iniciativa busca crear una ruta directa de alta capacidad entre Europa y África, diversificar las comunicaciones atlánticas y reducir el impacto de posibles cortes. Su ejecución exige permisos internacionales, coordinación bilateral entre España y Marruecos, estudios del fondo marino y la selección del punto de amarre costero. También podrá atender la demanda creciente de servicios digitales y entornos vinculados a las tecnologías 5G.

La suma de los presupuestos oficiales de RING y Morocco asciende a 47.407.701,34 euros, según un cálculo realizado a partir de ambas fichas. La documentación consultada no presenta un único proyecto de 49 millones, sino dos actuaciones con calendarios, referencias y financiación diferenciados. La cifra incluida en la información de partida podría responder a una estimación redondeada o a un perímetro presupuestario más amplio que no aparece detallado.

Qué dicen los documentos sobre el Sáhara Occidental

La información facilitada para elaborar esta noticia plantea que Marruecos podría prolongar la infraestructura hacia el Sáhara Occidental. Sin embargo, las fichas oficiales consultadas terminan el trazado en Tarfaya y no recogen una extensión posterior, un calendario, un presupuesto ni permisos para llegar a ese territorio. Esa posible ampliación no puede presentarse como una fase confirmada de RING o Morocco.

El Sáhara Occidental permanece desde 1963 en la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas. Además, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció en octubre de 2024 que los acuerdos entre la Unión Europea y Marruecos aplicables al territorio deben respetar el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental como tercero con derecho a la autodeterminación.

Ese criterio jurídico no permite concluir automáticamente que el cable hasta Tarfaya vaya a provocar responsabilidades legales para España. Una eventual prolongación hacia el Sáhara Occidental tendría que analizarse según su trazado, sus promotores, los permisos obtenidos y el marco contractual aplicable. Con los documentos disponibles, el destino confirmado es Tarfaya y no existe una extensión oficial publicada hacia el sur.