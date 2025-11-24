Sprinter publica 19 ofertas de empleo para personal con y sin experiencia: salario fijo desde el primer día

Sprinter Megacentros del Deporte ha lanzado 19 nuevas ofertas de empleo repartidas por toda España para reforzar su plantilla en tiendas y puestos de gestión. La compañía, referente en el sector del retail deportivo, ofrece contratos principalmente a tiempo parcial, aunque también incorpora puestos indefinidos en cargos de responsabilidad. Además del salario fijo competitivo, los trabajadores pueden acceder a incentivos por objetivos grupales, descuentos en tienda y diversos beneficios a través de programas de retribución flexible.

Si vives el deporte, te gusta el trato con el público y quieres crecer en una empresa consolidada y en expansión, estas oportunidades pueden ser tu puerta de entrada al mundo Sprinter.

Sprinter necesita personal con y sin experiencia para sus tiendas de toda España

La empresa continúa consolidando su presencia a nivel nacional y, para cubrir sus nuevas vacantes, busca perfiles tanto de entrada (Sales Assistant) como profesionales con experiencia en gestión (Store Manager y Assistant Store Manager). La mayoría de puestos son para trabajar de forma presencial y a tiempo parcial, ideales para quienes necesitan flexibilidad horaria o buscan compatibilizar el trabajo con estudios u otras actividades.

Los Sales Assistant Part-Time deben transmitir pasión por el deporte, trabajar en equipo y ofrecer una atención cercana al cliente. Por su parte, los puestos de Store Manager y Assistant Manager requieren experiencia previa en retail y capacidad para coordinar equipos, analizar ventas y garantizar el cumplimiento de los estándares de la compañía.

Requisitos más habituales para trabajar en Sprinter:

Pasión por el deporte y la moda deportiva.

Habilidades en atención al cliente y trabajo en equipo.

Actitud positiva y energía.

Valorable experiencia previa en retail.

Disponibilidad para jornadas parciales o rotativas.

Las condiciones que ofrece Sprinter incluyen salario fijo, bonus por objetivos grupales, 25% de descuento en tienda y online, retribución flexible (transporte, guardería, seguro médico…), formación continua y oportunidades reales de promoción interna.

Ofertas de empleo disponibles en Sprinter Megacentros del Deporte

A continuación tienes algunas de las ofertas de empleo publicadas más reciente por Sprinter, organizadas en una lista clara con sus detalles:

Puesto Ubicación Sales Assistant Barcelona – SOM Multiespai Sales Assistant Alcalá de Guadaíra (Sevilla) Sales Assistant Mérida Sales Assistant Madrid – Plenilunio Store Manager Mahón (Menorca) Assistant Store Manager Mahón (Menorca) Sales Assistant Cartagena Sales Assistant Vic (Barcelona) Sales Assistant Badajoz Sales Assistant Teguise (Lanzarote)

Cómo enviar el currículum a las ofertas de empleo de Sprinter

Para inscribirte en cualquiera de la s19 oportunidades disponibles, debes acceder al portal de empleo donde Sprinter ha publicado sus ofertas de empleo. Allí encontrarás todas las ofertas activas con su descripción detallada, requisitos y condiciones.

Una vez elijas la vacante que encaje con tu perfil, pulsa en «Inscribirme en esta oferta». Si es tu primera vez en la plataforma, deberás crear una cuenta y subir tu currículum actualizado.

El proceso de selección suele seguir tres fases:

Llamada telefónica para conocerte y entender tu motivación. Entrevista presencial u online con el equipo de tienda. Comunicación final del resultado y pasos siguientes en caso de avanzar.

Debido al alto volumen de solicitudes, Sprinter puede tardar varias semanas en revisar todas las candidaturas. En caso de no recibir respuesta, la compañía anima a seguir aplicando a futuras oportunidades.