Es oficial: el nuevo carril para vehículos con 2 o más ocupantes ya está listo para funcionar en 2026

Entrará en servicio en el primer trimestre de 2026 entre Madrid y Torrejón de Ardoz, con prioridad para transporte público y vehículos de alta ocupación. La medida prevé recortar tiempos y descongestionar la A‑2 en hora punta.
El nuevo carril Bus‑VAO de la A‑2 se activará durante el primer trimestre de 2026. No tendrá separación física: el carril izquierdo funcionará como Bus‑VAO en horas punta y será de uso general el resto del día. ¿La promesa? Agilizar la entrada y salida de Madrid y facilitar la vida a quienes comparten coche o viajan en autobús.
Quiénes podrán usar el nuevo carril Bus‑VAO de la A‑2 en 2026 y por qué
La prioridad es clara: mover a más personas con menos coches. En una primera fase, el tramo operativo llegará hasta Torrejón de Ardoz. ¿Te mueves a diario por este eje? Esto te interesa.
Podrán circular por el Bus‑VAO:
- Transporte público, vehículos con 2 o más ocupantes, motos y servicios de emergencias.
Esta selección busca aprovechar la capacidad del corredor, donde la congestión es habitual y muchos vehículos viajan con un solo ocupante. Se prevén sanciones a quienes incumplan las reglas, gracias a equipos de lectura de matrículas y detección de ocupación. Entrar o salir por zonas no permitidas también conllevará multa.
Fechas previstas de activación, fases y tramos de entrada y salida habilitados
La puesta en marcha será progresiva, con semanas de pruebas para que los usuarios se adapten. Aunque la habilitación tecnológica cubre 19,2 kilómetros entre Madrid y Alcalá de Henares, la primera fase operará hasta Torrejón de Ardoz.
A continuación, los puntos clave para entrar y salir del carril en ambos sentidos. Revísalos antes de cambiar tu rutina:
|Sentido
|Punto
|PK
|Tipo
|Entrada a Madrid
|Torrejón de Ardoz
|18+600
|Embarque
|Entrada a Madrid
|Rejas
|13+600
|Embarque
|Entrada a Madrid
|Canillejas
|7+700
|Embarque
|Entrada a Madrid
|Avenida de América
|—
|Desembarque final
|Salida de Madrid
|Arturo Soria/Josefa Valcárcel
|5+850
|Embarque
|Salida de Madrid
|Nudo Eisenhower
|11+400
|Embarque
|Salida de Madrid
|Canillejas
|9+100
|Desembarque
|Salida de Madrid
|Rejas
|15+200
|Desembarque y fin
Este esquema permitirá distribuir mejor los accesos y minimizar maniobras conflictivas en hora punta.
Cómo se utilizará el carril y señalización luminosa con balizas y pórticos informativos
La gestión será dinámica y en tiempo real. Las balizas a ras de suelo indicarán, en verde, las zonas de embarque y desembarque y, en ámbar, los tramos donde no se puede entrar ni salir. Si están apagadas, el carril será de uso libre. Además, habrá marcas viales y pórticos con pictogramas que confirmarán cuándo está activo el Bus‑VAO. Sencillo y, por fin, práctico: ¿quién no agradece señales claras en plena hora punta?
Administraciones implicadas, inversión realizada y beneficio esperado para los viajeros
El proyecto lo impulsan cuatro administraciones: Dirección General de Tráfico, Dirección General de Carreteras, Consorcio Regional de Transportes de Madrid y Ayuntamiento de Madrid. La inversión asciende a 13,9 millones de euros, a partes iguales entre las entidades.
¿En qué se traduce para el usuario? Se estima que 15.000 viajeros diarios reducirán su tiempo de viaje una media del 25%, con un ahorro global de 500.000 horas anuales y una menor huella de CO₂ (900 toneladas al año). Además, se ha planificado la operación de autobuses: en sentido entrada a Madrid circulará por el Bus‑VAO el 59% de las expediciones procedentes de Alcalá, Torrejón y su entorno; los viernes por la tarde, saliendo de Madrid, lo hará el 50%. En las líneas de Coslada, San Fernando, Mejorada y Velilla, el 43% usará el Bus‑VAO hacia Madrid por la mañana y el 40% los viernes por la tarde en sentido salida.
En total, 77 de 152 expediciones matinales de entrada a Madrid usarán este carril: una cada dos minutos. Por lo tanto, se mantendrán las paradas actuales, combinando trayectos directos por el Bus‑VAO con otros itinerarios habituales para no dejar a nadie atrás.