LLega la firma de juguetes más conocida del mundo al centro comercial Nueva Condomina (Murcia): preparado para la nueva apertura

El centro comercial sitúa la inauguración en la segunda quincena de mayo. El local rondará los 240 metros cuadrados y será la primera tienda de Lego en la Región de Murcia. La firma de juguetes de construcción continúa su expansión por España y Murcia será su siguiente parada. De hecho, el propio centro comercial ya lo está anunciando con entusiasmo: «¡Tenemos una apertura increíble muy pronto!».

La nueva tienda Lego en Murcia abrirá en Nueva Condomina en mayo

El escaparate deja otra pista directa sobre el lugar elegido: «Próximamente, en Nueva Condomina». Según la misma fuente, la apertura se prevé para la segunda quincena del mes de mayo, aunque todavía no se puede concretar un día exacto. Para que no te pierdas, esto es lo más importante que se sabe por ahora:

Dónde: centro comercial Nueva Condomina (Murcia).

Cuándo: segunda quincena de mayo (sin fecha cerrada).

Tamaño: alrededor de 240 metros cuadrados.

Qué promete: artículos exclusivos y zona con elementos interactivos.

Un local de 240 metros cuadrados con sets exclusivos y ‘Early Access’

La superficie anunciada ronda los 240 metros cuadrados, un dato que confirma la apuesta por un espacio amplio y con experiencia de marca. La tienda se plantea como un punto de encuentro para público infantil, familias y fans adultos, con opciones que van más allá de la compra rápida.

Entre lo previsto, se menciona una experiencia inmersiva con acceso a sets exclusivos, servicios como ‘Early Access’ y la preventa de best sellers. Además, habrá elementos interactivos que invitan al juego libre y a la personalización, algo que suele marcar la diferencia en este tipo de tiendas certificadas.

Nueva Condomina suma esta apertura a otras llegadas recientes como Vicio

La llegada de Lego se suma al ritmo de novedades del centro comercial murciano. La última gran apertura destacada fue la de la hamburguesería Vicio, fundada en 2020 por el ganador de MasterChef Aleix Puig, que abrió sus puertas en septiembre del año pasado.

Desde Nueva Condomina también recuerdan que otras marcas han elegido este espacio para estrenarse en la Región de Murcia, como Apple o Intimissimi. Así que, si estabas buscando plan para primavera, ojo a la segunda quincena de mayo: ¿serás de los que van el primer día?