El Gobierno regional activa una ayuda de hasta 12.800 euros para quienes pidan excedencia por cuidado de hijos

El Gobierno de La Rioja activa una prestación para quienes pidan una excedencia por cuidado de hijos. La cuantía puede alcanzar los 12.800 euros por beneficiario y aumentar un 25% en determinados casos.

El Gobierno de La Rioja ha puesto en marcha una línea de ayudas dirigida a trabajadores del sector privado que soliciten una excedencia para cuidar de sus hijos. La prestación permite cobrar hasta 350 euros al mes por cada mes de excedencia, con un máximo de 12.800 euros por persona beneficiaria.

Esta medida busca reforzar la conciliación familiar y laboral en un momento en el que muchas familias tienen que hacer números para organizarse. Eso sí, no todos los trabajadores podrán acceder, ya que la ayuda está condicionada al tipo de contrato, al empadronamiento y al nivel de renta de la unidad familiar.

Qué trabajadores pueden pedir la ayuda de 350 euros por excedencia en La Rioja

La ayuda está pensada para personas trabajadoras del sector privado que ejerzan su derecho a una excedencia por cuidado de hijos. Para poder solicitarla, deberán tener un contrato indefinido, ya sea a jornada completa o a tiempo parcial.

Además, la persona solicitante tendrá que contar con una antigüedad mínima de un año en la empresa. También será necesario haber estado empadronado en La Rioja durante, al menos, los seis meses anteriores al inicio de la excedencia.

¿Pueden pedirla los dos progenitores a la vez? La normativa establece que, aunque ambos soliciten la excedencia, solo uno podrá cobrar la subvención. Por tanto, conviene revisar bien quién cumple mejor los requisitos antes de presentar la solicitud.

Requisitos de renta y familias que pueden cobrar un 25% más

La concesión de la ayuda depende también de los ingresos de la unidad familiar. Con carácter general, el límite de renta se sitúa en 60.000 euros anuales. En el caso de familias numerosas, este umbral sube hasta los 70.000 euros.

Para las familias monoparentales, el límite será de 35.000 euros, aunque podrá llegar a 40.000 euros si además tienen la condición de familia numerosa.

Estas familias numerosas y monoparentales podrán recibir un incremento del 25% sobre la cuantía total de la ayuda. Además, en los casos de parto múltiple, la prestación se reconocerá por cada hijo, con un máximo de dos. Es decir, una ayudita extra que puede marcar la diferencia en plena etapa de crianza.

Cómo solicitar la ayuda por excedencia y cuándo responde la administración

La solicitud debe presentarse por vía telemática a través de la Sede Electrónica del Gobierno de La Rioja. El plazo será de un mes desde la formalización de la excedencia.

Una vez presentada la solicitud, la administración contará con un plazo máximo de seis meses para resolver y comunicar si concede la ayuda, conforme a lo previsto en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Con esta medida, La Rioja pretende apoyar económicamente a las familias trabajadoras y facilitar que puedan cuidar de sus hijos sin perder por completo el respaldo económico durante la excedencia.