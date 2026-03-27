Las entradas de cine a 2 euros para mayores de 65 años siguen activas hasta junio de 2026

La prórroga presupuestaria mantiene el descuento hasta junio y, según el Gobierno, puede beneficiar a 9,5 millones de personas de 65 años o más. Desde ayer viernes ya está en vigor la prórroga presupuestaria que sostiene el programa de cine senior, después de que se publicara en el BOE el pasado jueves. Con ello, se seguirán ofreciendo entradas subvencionadas a 2 euros hasta junio.

Entradas de cine a 2 euros para mayores de 65 años: quiénes y qué día

La medida se dirige a quienes tengan 65 años o más. La idea es sencilla: ir al cine un día a la semana pagando solo 2 euros, generalmente los martes. Para muchos, puede ser la excusa perfecta para volver a la sala sin que el bolsillo se resienta tanto.

La prórroga presupuestaria publicada en el BOE mantiene la medida hasta junio

El mantenimiento del precio reducido se apoya en la prórroga presupuestaria, ya efectiva desde ayer viernes. Además, en el Consejo de Ministros celebrado el pasado martes, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, puso el foco en la alta afluencia y defendió la ampliación del crédito: «Por último, y a modo de apunte cultural, me gustaría poner en valor la ampliación del crédito también aprobado para sufragar el programa de cine senior debido al aumento masivo de afluencia de público.» Para tenerlo claro, aquí van los datos clave:

Aspecto Dato Precio 2 euros Edad 65 años o más Frecuencia un día a la semana (generalmente martes) Vigencia hasta junio de 2026 Beneficiarios estimados 9,5 millones

El Gobierno amplía el crédito por más espectadores y lo eleva a 11,5 millones

El refuerzo económico se aprobó el 3 de febrero de 2026 en otro Consejo de Ministros, con 3 millones de euros adicionales «ante el gran incremento del número de espectadores». Esa cantidad se suma a los 8,5 millones ya previstos, hasta alcanzar un total de 11,5 millones para el programa, que se mantendrá hasta junio de 2026.

Por otro lado, esta iniciativa convive con otras vías de apoyo al cine: subvenciones directas a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), desgravaciones fiscales (IRPF o Impuesto sobre Sociedades) y la obligación de televisiones y plataformas de destinar el 5% de sus ingresos a financiar series o cine europeo. ¿Te compensa organizarte para ir ese día y ahorrar?