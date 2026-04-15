Si sales a pagar en la declaración de la Renta, simplifica el trámite con la nueva forma de pago a Hacienda

La Agencia Tributaria permite abonar la declaración de la renta mediante Bizum, una vía rápida para quienes tengan que pagar, pero con una condición clave: el ingreso se hace al momento y no se puede fraccionar. Esta opción puede agilizar el trámite, aunque conviene revisar bien los datos antes de confirmar.

Si la declaración sale a pagar, una de las alternativas disponibles es hacerlo por Bizum. Esta situación es habitual, por ejemplo, entre quienes han tenido dos o más pagadores durante el mismo ejercicio, ya que las retenciones aplicadas pueden no ajustarse al total real de ingresos. ¿Te ha pasado este año? Entonces conviene conocer bien cómo funciona este sistema.

Cómo pagar la declaración de la renta por Bizum paso a paso sin fraccionar el importe

Una vez realizado previamente el borrador y confeccionada la declaración, el contribuyente debe entrar en la opción de “Pagar autoliquidaciones”, dentro de “Todas las gestiones”, en el apartado de “Pagar, aplazar y consultar”. Después, tiene que seleccionar “Autoliquidaciones – Pago con tarjeta o Bizum”.

A partir de ahí, hay que rellenar la solicitud con los datos identificativos y económicos y escoger como medio de pago “Bizum”. El siguiente paso es pulsar en “Aceptar datos y continuar”. En pantalla aparecerá un resumen para comprobar que toda la información es correcta.

Ojo, porque aquí está una de las claves: una vez hecho el ingreso, no se podrá anular. Si todo está bien, solo queda marcar la casilla “Conforme” y pulsar en “Firmar y enviar”.

Después se abrirá la pasarela de pago. En ese momento, el usuario tendrá que introducir su número de teléfono y pulsar en “Continuar con la compra”. El banco enviará una notificación al móvil con los detalles del pago pendiente y habrá un plazo de cuatro minutos para autorizar la operación desde la aplicación bancaria.

Qué hacer para comprobar en Hacienda que el pago por Bizum se ha realizado correctamente

Si el proceso termina sin errores, aparecerá en pantalla el NRC asignado, un código de 22 caracteres que sirve como justificante del pago en presentaciones por internet. Además, el contribuyente podrá descargar en PDF el resguardo y continuar con la declaración.

También es posible verificar el pago más tarde desde la web de la Agencia Tributaria. Para ello, hay que volver al apartado de “Pagar, aplazar y consultar”, entrar en “Todas las gestiones” y pulsar en “Consultar deudas”. Luego habrá que acceder a “Autoliquidaciones – Consulta de un pago anterior realizado con tarjeta o Bizum”, dentro de “Consulta pagos anteriores y anulación Nrcs”.

La otra vía es el trámite “Mis pagos”, identificándose con Cl@ve Móvil, certificado / DNI electrónico o eIDAS. Desde ahí se muestran los pagos realizados y, pulsando en “Descargar”, se obtiene el justificante en PDF.