Si tu cuenta ha salido tocada de Semana Santa, estas son las recomendaciones del Banco de España para remontar

Volver de Semana Santa y mirar la cuenta es un clásico bastante poco festivo. Entre viajes, comidas y algún capricho de esos que en el momento parecían buena idea, las finanzas personales suelen resentirse porque se gasta más de lo habitual. Según un reciente estudio del Observatorio Cetelem, la intención de gasto de los españoles se situaba en una media de 538 euros, con una diferencia del 13% respecto al mismo periodo de 2025.

Por eso, una vez terminados estos días de descanso, donde incluso algunos habrá solicitado creditos o acumulado alguna deduda, toca volver a poner orden en el bolsillo antes de que lleguen los gastos de verano, que nunca suelen venir precisamente en modo ahorro. Para ayudar en esa tarea, el Banco de España plantea en su blog para el cliente bancario tres métodos sencillos que pueden facilitar el ahorro en el día a día. Eso sí, también avisa de que algunas opciones pueden llevar comisiones, es decir, cargos que cobra la entidad, y ahí el supuesto chollo ya no resulta tan redondo.

Por qué cuesta más ahorrar después de Semana Santa

Las vacaciones suelen dejar una sensación doble: descanso por un lado y susto al revisar movimientos por otro. Es algo bastante común, porque en estos periodos se concentran más comidas fuera, desplazamientos y compras, y todo eso acaba pesando en la cuenta corriente. De ahí que, tras estas fechas, muchas personas tengan que volver a equilibrar sus finanzas personales con la vista ya puesta en los próximos meses.

La idea no es nueva, aunque sí muy actual para cualquier hogar. Como señalaba Samuel Johnson, «el hombre que sabe gastar y ahorrar es el más feliz, porque disfruta con ambas cosas». Después de la Semana Santa toca precisamente eso: disfrutar ahorrando, o al menos intentarlo sin que el extracto bancario nos quite la paz más de la cuenta.

Cómo funcionan las huchas virtuales para ahorrar casi sin darte cuenta

El primer sistema que recomienda el Banco de España son las huchas virtuales, una herramienta digital que muchas aplicaciones bancarias ya incorporan para organizar mejor el dinero. En la práctica, funcionan como un espacio separado dentro del banco para ir apartando pequeñas cantidades y no tenerlas tan a mano en el gasto diario. La lógica es sencilla: si lo ves menos, lo tocas menos.

Según explica el regulador, algunos bancos permiten redondear los pagos con tarjeta y mandar la diferencia a una cuenta de ahorro. También se puede transferir un porcentaje fijo de los ingresos mensuales o programar transferencias automáticas, es decir, envíos de dinero que se hacen solos con la periodicidad que elijas. El objetivo es mantener esos ahorros organizados y fuera del alcance diario para evitar gastos innecesarios.

Qué devuelve una tarjeta con cashback y qué conviene mirar antes

La segunda fórmula pasa por las tarjetas de crédito o débito con cashback, un sistema que devuelve una parte del dinero gastado en cada compra. Dicho de forma simple, compras y te reintegran un pequeño porcentaje. Por ejemplo, si haces una compra de 100 euros y la tarjeta devuelve un 3%, recuperas 3 euros.

Openbank, banco digital del Grupo Santander, recuerda que ese porcentaje cambia según la entidad y el tipo de tarjeta. Y aquí está la parte importante: no basta con quedarse con la palabra inglesa, que suena muy bien, porque el Banco de España insiste en que hay que revisar si esa tarjeta encaja de verdad con tus necesidades y si vas a aprovechar sus ventajas.

Antes de decidir, el regulador aconseja fijarse en varios puntos: las comisiones, el porcentaje de descuento aplicado, si existe un límite mensual de devolución y el plazo del reembolso, es decir, cuándo te devuelven ese dinero. Porque sí, recibir una parte de tus compras está muy bien, pero no tanto si luego el banco te cobra por otro lado y la jugada sale regular.

Por qué las tarjetas que invierten tus compras exigen mirar bien la letra pequeña

El tercer método que destaca el Banco de España son algunas tarjetas que destinan un porcentaje de tus compras a productos financieros, es decir, opciones vinculadas al ahorro o la inversión, como planes de pensiones o planes de inversión. La propuesta puede resultar atractiva para quien quiera ahorrar sin hacer movimientos extra cada mes.

Ahora bien, el propio supervisor deja claro que cada entidad marca sus requisitos para acceder a esta opción. Por tanto, conviene revisar con calma las condiciones de la tarjeta y de los productos asociados, porque pueden existir comisiones que hagan que la oferta no sea tan interesante como parecía al principio. En temas de dinero, ya se sabe, la letra pequeña suele tener más trabajo del que parece.

Qué pasos recomienda el Banco de España para volver a ahorrar desde ya

Después del gasto de Semana Santa, el mensaje del Banco de España es claro: usar la cuenta bancaria y la tarjeta de manera inteligente puede ayudar a ahorrar casi sin darse cuenta. Para quien quiera empezar cuanto antes y sin complicarse demasiado, estas son las tres vías que pone sobre la mesa el organismo.

Activar una hucha virtual y decidir si prefieres redondear pagos, apartar un porcentaje fijo de tus ingresos o programar transferencias automáticas. Revisar si una tarjeta con cashback realmente compensa, mirando comisiones, porcentaje de devolución, límite mensual y plazo del reembolso. Comprobar con detalle las condiciones de las tarjetas que destinan parte de tus compras a planes de pensiones o de inversión, especialmente los requisitos y los posibles cargos.

A partir de ahí, la clave está en no dejarlo para más adelante. El Banco de España recuerda que ahorrar es importante para asegurar el bienestar financiero a largo plazo, y esa idea cobra todavía más sentido cuando el verano ya asoma y los gastos vuelven a apretar. Por eso, cuanto antes se retome el control, mejor. La cuenta, desde luego, lo agradecerá.