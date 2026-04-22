La princesa Leonor protagonizará una nueva moneda de 60 euros para conmemorar el cierre de su etapa militar

La nueva pieza servirá para conmemorar el final de la formación militar de la princesa de Asturias. La emisión estará limitada a un millón de unidades y llegará en el segundo cuatrimestre de 2026.

La princesa Leonor ya tiene una moneda conmemorativa propia. El Boletín Oficial del Estado recoge la puesta en marcha de una nueva moneda de 60 euros dedicada al fin de su formación militar, una etapa que encara ya en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, en Murcia, tras haber completado su preparación en tierra y en mar.

Cómo es la nueva moneda de 60 euros dedicada a la princesa Leonor

La pieza tendrá forma circular y canto liso. Además, estará fabricada en plata de 925 milésimas, mientras que el resto de elementos serán de cobre. Su peso será de 18 gramos y contará con un diámetro de 33 milímetros.

Se trata, por tanto, de una edición muy concreta y simbólica. No es un detalle menor: la colección quedará limitada a un millón de piezas, lo que la convierte en una moneda muy especial para quienes siguen de cerca esta etapa institucional de la heredera al trono.

La primera emisión, según se detalla, está fijada para el segundo cuatrimestre de 2026. Es decir, su lanzamiento ya tiene horizonte marcado.

Qué imagen llevará la moneda conmemorativa del fin de su formación militar

En el anverso aparecerá el retrato de la princesa Leonor mirando hacia la izquierda y vistiendo el uniforme del Ejército del Aire y del Espacio. En la parte superior figurará la leyenda FELIPE VI REY DE ESPAÑA junto al año de acuñación 2026, separados por un guion.

En la zona inferior podrá leerse PRINCESA LEONOR, colocada entre dos hélices y en disposición circular. Todo ello estará rodeado por una gráfila de perlas.

Por otro lado, el reverso mostrará una imagen en color del avión de instrucción utilizado por la princesa de Asturias durante su formación militar, sobre unas nubes. Encima se incluirá el valor facial, 60 EURO.

Debajo, junto a la marca de Ceca y dentro de un círculo, aparecerá una imagen latente cuádruple con la propia marca de Ceca, el número 26, una hélice y un avión. En la parte superior también se podrá leer la leyenda ACADEMIA GENERAL DEL AIRE Y DEL ESPACIO. Vamos, que cada detalle busca dejar constancia de esta etapa final de instrucción.