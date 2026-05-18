Madrid pone en marcha una miniciudad dentro de la ciudad más de 51.000 viviendas previstas en los próximos años, colegios, hospitales y zonas verdes

Buscar una vivienda en Madrid puede convertirse en una especie de deporte de resistencia, sobre todo cuando el precio y la disponibilidad aprietan. En ese escenario entra Valdecarros, un nuevo barrio proyectado en el distrito de Villa de Vallecas que se presenta como la gran reserva residencial del sureste. El plan prevé más de 51.000 viviendas, de las que alrededor del 55 % tendrán algún tipo de protección pública. Además, se habla de 28.000 viviendas entregadas dentro de tres años y de las primeras entregas a lo largo de 2029.

El desarrollo ocupará 19 millones de metros cuadrados, a 17 kilómetros de la Puerta del Sol, con amplias zonas verdes, servicios y transporte público reforzado. La idea, según el planteamiento del proyecto, es que no sea solo un sitio donde dormir, sino una auténtica ciudad dentro de la ciudad.

¿Dónde estará Valdecarros y por qué se habla de una ciudad dentro de Madrid?

Valdecarros estará situado en el distrito de Villa de Vallecas, a 17 kilómetros de la Puerta del Sol. El proyecto se levanta sobre un solar de 19 millones de metros cuadrados y se presenta como el desarrollo urbanístico más grande de España y uno de los mayores de Europa.

El barrio está pensado para albergar a unas 150.000 personas cuando esté terminado. Domingo Menéndez, director gerente de la Junta de Compensación de Valdecarros, lo ha resumido como una ciudad dentro de la ciudad, con una población comparable a la de Salamanca. Por eso el proyecto no se plantea como un simple ensanche, sino como una pieza clave para el futuro crecimiento de Madrid.

¿Cuántas viviendas tendrá Valdecarros y cuándo llegarán los primeros vecinos?

El dato principal es contundente: más de 51.000 viviendas previstas, con alrededor del 55 % bajo algún tipo de protección pública. Según la información del proyecto, Valdecarros entregará dentro de tres años 28.000 viviendas y las primeras se prevén a lo largo de 2029. Para un mercado que busca vivienda asequible en Madrid, la cifra pesa, y bastante.

Este nuevo barrio se presenta como la mayor reserva de vivienda asequible para los próximos veinte años. El desarrollo se organizará en ocho fases, con una ejecución paulatina en función de la demanda real que exista en cada momento. Es decir, no se trata de levantarlo todo de golpe y cruzar los dedos, sino de ir adaptando el ritmo al mercado.

Cómo será Valdecarros: colegios, comercios y calles con vida

Valdecarros forma parte de la Estrategia del Sureste, un plan urbanístico y de desarrollo integral que busca dotar a los barrios del sureste de servicios, infraestructuras y oportunidades similares a las del resto de la ciudad. La intención del Ayuntamiento y de la promotora es que no se convierta en una ciudad dormitorio, es decir, en un lugar donde se vive pero se hace casi toda la vida fuera.

El planeamiento incluye colegios, guarderías, centros de salud, institutos, instalaciones deportivas, hospitales y zonas de oficina. También se reservan 462.000 metros cuadrados para usos comerciales, de los cuales 175.000 estarán a pie de calle. La idea es que las aceras anchas, las pendientes suaves, las tiendas y los bares den vida al barrio más allá de los grandes centros comerciales.

Zonas verdes y movilidad: 7 millones de metros cuadrados para parques y 127 kilómetros para moverse

El verde será una de las señas de identidad de Valdecarros. De los 19 millones de metros cuadrados del proyecto, unos 7 millones se destinarán a zonas verdes, entre parques, jardines y bulevares arbolados. Eso supone casi el 40 % de la superficie total y más de 110.000 árboles plantados, que no es poca sombra para cuando llegue el calor.

La movilidad interna también se plantea en clave peatonal y ciclista. El proyecto reserva más de 127 kilómetros para carriles bici y sendas peatonales, con espacios planos diseñados para favorecer los desplazamientos sostenibles. En consecuencia, el uso del coche se verá reducido dentro del nuevo barrio.

El transporte público tendrá un papel importante en la conexión con el resto de Madrid. El proyecto contempla nuevos intercambiadores, integración con Cercanías, posibles extensiones de metro según la demanda y un sistema Bus Rapid Transit, presentado como un autobús de alta capacidad. Luis Roca de Togores, presidente de la Junta de Compensación, ha señalado que este modelo ofrecerá una calidad de servicio equivalente al metro, pero en superficie.

Qué debe mirar el lector si le interesa vivir en Valdecarros

Para quien esté pensando en Valdecarros como futura opción de vivienda, lo prudente es mirar el proyecto con calendario en mano. No hace falta preparar las cajas todavía, que la mudanza siempre espera agazapada, pero sí conviene tener claras las claves que aparecen en el planeamiento.

Calendario: primeras viviendas previstas a lo largo de 2029 y 28.000 viviendas entregadas dentro de tres años.

Vivienda protegida: más de 51.000 viviendas previstas, con alrededor del 55 % bajo algún tipo de protección pública.

Transporte: nuevos intercambiadores, integración con Cercanías, posibles extensiones de metro según la demanda y Bus Rapid Transit.

Servicios: colegios, guarderías, centros de salud, institutos, instalaciones deportivas, hospitales, oficinas y comercios a pie de calle.

Estos puntos sirven para valorar si el barrio encaja con lo que busca cada lector: vivienda, transporte, servicios cercanos y zonas verdes. Además, el proyecto insiste en evitar el modelo de ciudad dormitorio, de ahí que el comercio a pie de calle y los equipamientos sean parte central del diseño.

Cuánto se ha invertido ya y qué fases están en marcha

El desarrollo completo de Valdecarros se extenderá durante los próximos años. La primera etapa ya está finalizada tras una inversión de 6,5 millones de euros, mientras que la segunda fase está en marcha desde el pasado mes de noviembre con un presupuesto de 16,2 millones de euros. La tercera y última etapa de este primer bloque completará la conexión hasta la avenida de Cartagena de Indias, situada en el ensanche de Vallecas.

El Ayuntamiento de Madrid tiene una participación del 36 % en la propiedad del suelo, lo que refuerza el carácter público del desarrollo. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha destacado que el principal desafío de la ciudad es la vivienda y que desarrollos del sureste como Valdecarros sitúan a Madrid en condiciones de afrontarlo. También ha señalado que el futuro de la capital pasa por estos proyectos, especialmente por su enfoque en sostenibilidad y calidad de vida.