La devolución de la fianza del alquiler se convierte en una obligación legal desde 2026 con sanciones para los propietarios que no cumplan

La Ley de Vivienda fija 30 días para devolver la fianza del alquiler y prevé intereses cuando el propietario se retrasa. La normativa establece que la fianza del alquiler debe devolverse en un máximo de 30 días desde la entrega de las llaves. Desde 2026, si el casero se pasa de ese mes, podrá recibir una penalización de entre el 3 y el 4 por ciento del alquiler anual, además de los intereses legales que genere la cantidad retenida.

Qué dice la ley sobre la fianza del alquiler y su devolución

La fianza es obligatoria en los alquileres de vivienda habitual y equivale, como mínimo, a una mensualidad de renta. No es un pago extra, sino un depósito que cubre posibles daños, impagos o incumplimientos y que debe regresar al inquilino cuando entrega la vivienda en buen estado.

En la práctica, muchos propietarios retrasan la devolución mientras revisan el inmueble. Esa comprobación es legítima, pero tiene un límite: la Ley de Arrendamientos Urbanos fija un plazo máximo de 30 días desde la entrega de las llaves. ¿Qué pasa si el propietario estira el plazo sin justificarlo?

Una vez superado el mes, la fianza empieza a generar intereses legales de forma automática, sin necesidad de conflicto previo. El casero puede terminar pagando más de lo que recibió como depósito, con intereses que pueden situarse entre el 3 y el 4 por ciento anual. Además, si la fianza no se ha depositado en el organismo oficial correspondiente, las multas pueden ir desde los 10.000 hasta los 90.000 euros.

Situación Consecuencia principal Retraso de más de 30 días Intereses legales automáticos y sanción de entre el 3 y el 4 por ciento del alquiler anual. Fianza no depositada en organismo oficial Multas de entre 10.000 y 90.000 euros para el propietario. Retención por desperfectos o deudas Debe justificarse con facturas, presupuestos o pruebas; el desgaste normal no puede cobrarse al inquilino.

El casero puede descontar parte de la fianza por daños reales o deudas pendientes, pero siempre con justificantes y devolviendo el resto dentro del plazo legal. No vale retener el dinero indefinidamente con una explicación genérica, porque la ley busca equilibrar la posición de propietario e inquilino.

Cómo reclamar la fianza del alquiler y los intereses legales

Cuando se supera el mes legal sin devolución ni explicación, el inquilino puede reclamar la fianza junto con los intereses generados. Para ello es importante conservar pruebas de cómo terminó el contrato y en qué estado se entregó la vivienda. Es recomendable guardar, al menos, la siguiente documentación básica:

Contrato de alquiler, justificantes de entrega de llaves y pruebas del estado final de la vivienda.

Si el propietario no responde, el siguiente paso suele ser un requerimiento formal por escrito solicitando la devolución de la fianza y los intereses. Si la negativa continúa, queda abierta la vía judicial mediante una reclamación de cantidad para recuperar lo adeudado. Puede dar pereza, pero es una herramienta legal pensada para estos casos.

La existencia de un plazo tan concreto refuerza la seguridad jurídica del alquiler y convierte el retraso en un coste económico para el casero. Conocer el límite de 30 días permite al inquilino evitar abusos y reaccionar con rapidez si el depósito no regresa dentro del periodo establecido.