Unicaja premiará con hasta 900 euros a quienes hagan este trámite antes de junio de 2026

Unicaja lanza una promoción para nuevos clientes online con la Requetecuenta Digital. La entidad permite conseguir hasta 900 euros el primer año por abrir la cuenta, domiciliar la nómina o pensión y llevar los recibos.

La oferta estará disponible hasta el 30 de junio de 2026 y está dirigida exclusivamente a personas que no hayan tenido productos o servicios contratados con Unicaja durante los últimos 12 meses.

Cómo conseguir hasta 900 euros con la Requetecuenta Digital de Unicaja

La promoción combina tres incentivos. El primero permite obtener hasta 250 euros brutos al año por contratar la cuenta online, con una rentabilidad del 1,25% TIN y 1,2572% TAE durante el primer año, hasta un saldo máximo de 20.000 euros.

Además, los nuevos clientes pueden recibir hasta 450 euros brutos por domiciliar una nómina o pensión igual o superior a 1.200 euros. Para ingresos desde 600 euros y hasta 1.199 euros, el incentivo baja hasta 350 euros brutos.

Por último, Unicaja devuelve el 1% de los recibos básicos domiciliados y cargados en la cuenta, con un límite de 200 euros brutos anuales. Aquí entran los recibos de agua, gas, luz y telecomunicaciones. Vamos, los gastos habituales de casa. Por otro lado, recuerda que si estás pensando en comprar casa o piso, existe un portal inmobiliario de Unicaja donde encotnrar ofertas irresistibles.

Requisitos para cobrar la bonificación por nómina, pensión o recibos

Para acceder a esta oferta, el cliente debe abrir la cuenta online y cumplir las condiciones en un plazo máximo de tres meses. También será necesario firmar un compromiso de permanencia de 24 meses en el caso de la bonificación por nómina, pensión o cuota de autónomos.

La promoción también contempla a los autónomos, que podrán acceder al incentivo si domicilian una cuota igual o superior a 50 euros. Los importes netos indicados por la entidad son de 283,50 euros para nóminas o pensiones de entre 600 y 1.199 euros, y de 364,50 euros para ingresos iguales o superiores a 1.200 euros o para autónomos.

¿Quién puede aprovecharla? Nuevos clientes mayores de edad que contraten de forma online y no hayan sido clientes de Unicaja en el último año, entrando a la propia web de Unicaja.

Qué ventajas incluye la cuenta online sin comisiones de Unicaja

La Requetecuenta Digital no tiene comisiones de mantenimiento ni de administración. También incluye una tarjeta Mastercard de débito sin comisión de emisión ni mantenimiento, además de transferencias estándar e inmediatas gratuitas en euros dentro de la zona SEPA, siempre que se realicen por canales digitales o cajeros de Unicaja.

La apertura puede hacerse en unos minutos desde el móvil, completando los datos personales, la información económica y fiscal, la identificación por vídeo con el documento de identidad y la firma digital de la documentación.