Si la empresa te envía a casa por falta de trabajo, tu sueldo no se toca y no debes devolver horas

El artículo 30 del Estatuto de los Trabajadores protege a quienes no pueden prestar servicio por una causa imputable a la empresa. En estos casos, el salario se mantiene y esas horas no se recuperan después.

Empezar en un empleo trae ilusión, pero también obliga a conocer los derechos laborales más básicos. Uno de los menos conocidos aparece cuando la empresa comunica al trabajador que debe irse a casa porque no hay tarea, se ha caído internet o existe un problema de organización interna.

Qué dice el artículo 30 del Estatuto de los Trabajadores cuando falta trabajo

La duda es frecuente: si la empresa te manda a casa antes de terminar la jornada, ¿puede pedirte después que recuperes esas horas? La respuesta, según la información facilitada, es no. Cuando el empleado no puede trabajar por una causa que depende de la empresa, no tiene que asumir ese perjuicio. Dicho de forma sencilla, no te pueden pasar la factura de un problema empresarial.

Ese es precisamente el sentido del llamado riesgo empresarial. Si no hay trabajo, falla la conexión o la organización interna impide continuar con la jornada, el trabajador conserva su derecho a cobrar el sueldo íntegro y no está obligado a devolver ese tiempo más adelante. Es lo mismo que ocurre cuando se va al médico, así de claro.

En qué situaciones la empresa debe pagar el sueldo sin recuperar horas

Para entenderlo mejor, esta es la diferencia entre lo que puede ocurrir en la práctica y lo que corresponde al trabajador:

Situación planteada Lo que corresponde al trabajador La empresa le manda a casa por falta de trabajo Mantener el salario Hay un problema de internet o de organización No recuperar esas horas La causa es imputable a la empresa Aplicación del riesgo empresarial

Además, el propio Estatuto de los Trabajadores recoge que, si el empleado no puede prestar servicios por impedimentos imputables al empresario y no al trabajador, conserva el derecho a su salario sin que ese tiempo pueda compensarse con trabajo realizado en otro momento.

¿Y por qué conviene tenerlo tan presente? Porque muchas personas aceptan recuperar esas horas pensando que es una obligación, cuando en realidad no lo es si el problema nace dentro de la empresa.

Por tanto, conocer este derecho resulta clave tanto para quien acaba de incorporarse al mercado laboral como para quien lleva años trabajando. De hecho, marca el límite entre las obligaciones del empleado y la responsabilidad de la empresa. Y no, en el trabajo no todo vale.