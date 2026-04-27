Si tienes entre 0 a 99 años puedes entrar al parque hinchable más grande del mundo: llega a Almería a partir del 1 de mayo

Almería se prepara para sumar un plan de esos que no pasan desapercibidos. FunBox, considerado el parque hinchable más grande del mundo, aterriza en la capital almeriense con más de 4.000 metros cuadrados de castillos, obstáculos y toboganes. La apertura está prevista para el 1 de mayo y la instalación permanecerá en la ciudad durante aproximadamente un mes completo. El evento se anuncia en el Centro Comercial Torrecárdenas, aunque en la web de FunBox también figura el Recinto Ferial como ubicación en Almería.

Las entradas parten de unos 13 a 15 euros por persona, según el día y el tipo de sesión, que ya sabemos que el ocio familiar no siempre viene con precio de bolsillo contento. Además, hay un sorteo de 10 packs de 4 entradas para quienes quieran probar suerte antes de pasar por caja.

Cuándo abre FunBox en Almería y cuánto tiempo estará disponible

FunBox abrirá sus puertas en Almería el 1 de mayo y permanecerá en la ciudad durante aproximadamente un mes completo. Esto convierte al parque hinchable en uno de los planes familiares destacados de la primavera, especialmente para quienes buscan una actividad diferente, movida y pensada para compartir. Por otro lado, sin dejar la diversión, si viajas por Madrid, recuerda que hace poco abrió Dinolandia, ideal para ir en familia.

La instalación se anuncia en el Centro Comercial Torrecárdenas, según el vídeo lanzado en redes sociales. No obstante, en la web de FunBox también aparece el Recinto Ferial como una de las ubicaciones elegidas en Almería, así que conviene revisar bien la información oficial antes de salir de casa, no sea que el plan empiece con una vuelta extra en coche.

Qué ofrece el parque hinchable de más de 4.000 m2

El atractivo principal de FunBox está en sus más de 4.000 metros cuadrados de estructuras hinchables interconectadas. Dentro del recorrido hay zonas de salto, carreras de obstáculos, toboganes y áreas de juego preparadas para disfrutar en grupo.

La propuesta está pensada para todas las edades, tanto para niños como para adultos. Es una experiencia inmersiva, es decir, un espacio en el que el visitante no solo mira, sino que participa, salta, corre y se mueve dentro de un circuito continuo de entretenimiento.

Cuánto cuestan las entradas para FunBox en Almería

Las entradas para la edición de FunBox en Almería parten de aproximadamente 13 a 15 euros por persona. El precio depende del día elegido y del tipo de sesión, por lo que no todas las visitas costarán exactamente lo mismo.

También hay descuentos para algunos días señalados, como la jornada de inauguración. Los menores más pequeños, habitualmente los menores de 2 años, suelen tener acceso gratuito, mientras que los niños mayores y los adultos necesitan entrada para acceder al parque.

Qué sorteo se ha anunciado para conseguir entradas

Con motivo de la llegada de FunBox a Almería, el Centro Comercial Torrecárdenas y el parque han lanzado un sorteo especial en redes sociales. En total se reparten 10 packs de 4 entradas, una cifra bastante apañada para quienes quieran ir en familia o con amigos.

La iniciativa busca dar visibilidad al evento y premiar a los seguidores del centro comercial y de FunBox. Los ganadores podrán disfrutar de la experiencia desde el primer día, algo que siempre tiene su punto, sobre todo cuando hablamos de un plan que llega a la ciudad solo durante aproximadamente un mes.

Qué tener en cuenta antes de ir a FunBox en Almería

Antes de comprar entrada o participar en el sorteo, lo más práctico es revisar los detalles principales del evento. No hace falta montar una operación especial, pero sí tener claras algunas cosas para que el plan salga redondo.

Comprobar la ubicación antes de desplazarse, ya que el vídeo anuncia el Centro Comercial Torrecárdenas y la web de FunBox también recoge el Recinto Ferial como ubicación en Almería. Revisar el día y el tipo de sesión, porque las entradas parten de unos 13 a 15 euros según esas condiciones. Estar atento a los descuentos de días señalados, incluida la inauguración. Tener en cuenta la edad de los menores, ya que los más pequeños, habitualmente menores de 2 años, suelen acceder gratis. Consultar los canales oficiales de FunBox Spain y las plataformas de venta asociadas, donde las entradas ya están disponibles online.

En cualquier caso, la llegada de FunBox refuerza la oferta de ocio familiar en Almería durante el mes de mayo. Para grupos, familias y amigos que quieran un plan activo y diferente, este parque hinchable se presenta como una de las propuestas más llamativas de la temporada.