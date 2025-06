Un puerto USB en una Smart TV puede hacer estas 5 funciones que pocos conocen: un tesoro según esta experta en tecnología doméstica

Si tienes un conector USB libre en la parte trasera del televisor, estás desaprovechando un auténtico comodín para el día a día.

Cualquier persona con Smart TV que quiera grabar programas, instalar ‘apps’ fuera de la tienda oficial o, simplemente, cargar el móvil cuando faltan enchufes. La novedad es descubrir cómo un solo puerto puede dar tanto juego sin gastar un euro adicional.

El puerto USB de la tele suele pasar desapercibido, pero permite grabar contenidos, instalar aplicaciones externas, conectar periféricos o incluso rescatarte en un hotel sin enchufes libres. ¿Te interesa saber más? Sigue leyendo y verás cómo sacarle todo el partido.

Cargar tu móvil en hoteles sin enchufes: el puerto USB al rescate

¿Cuántas veces has llegado a una habitación y todos los enchufes estaban ocupados? Conecta el cable al televisor y deja el teléfono cargando toda la noche. Eso sí, no esperes la velocidad de un cargador rápido: vale para emergencias, pero no para prisas. Grabar programas de la TDT en un pincho USB sin complicaciones extras

Ojo con los plazos de las plataformas ‘online’: a veces el capítulo desaparece antes de que puedas verlo. La solución es tan sencilla como formatear una memoria USB (mejor si es 3.0) y pedir a la tele que grabe la emisión. Así podrás ver tu serie favorita cuando quieras, sin depender de la conexión.

Función USB en Smart TV Qué necesitas Ventaja principal Grabar TDT o IPTV Memoria USB 3.0 de al menos 32 GB Ver programas cuando quieras Cargar dispositivos Cable USB estándar Salva la situación en viajes Instalar APK externas Explorador de archivos en la tele Acceso a apps no oficiales Navegar con comodidad Ratón y teclado USB Escritorio “de verdad” en la tele Actualizar firmware Archivo descargado en PC Mejora rendimiento sin complicaciones

Como ves, cada uso tiene su propio “truco”. Comprueba siempre que la tele reconozca el formato exFAT o NTFS antes de grabar.

Instalar aplicaciones externas rápidamente copiándolas desde ordenador a la memoria USB

¿La app que buscas no está en Play Store? Descarga el archivo APK en el ordenador, pásalo a la memoria y, con un explorador de archivos, ejecútalo en la tele. Por lo tanto, podrás disfrutar de plataformas de nicho o versiones beta sin esperar a la tienda oficial.

Lista rápida para instalar sin errores:

Descarga el APK en tu PC. Copia el archivo a un USB limpio. Activa la instalación de “orígenes desconocidos” en la tele. Busca el archivo con un gestor y pulsa Instalar. Reinicia el televisor para que la aplicación aparezca en el menú.

¡Y listo! Todo el proceso lleva menos de cinco minutos. De hecho, escribir un correo con el mando es un suplicio. Conecta un teclado USB (o uno inalámbrico con receptor) y la experiencia cambia por completo: atajos de teclado, clic derecho… hasta parecerá que estás en el ordenador. ¿Quién dijo que la tele era solo para ver series?.

Actualizar firmware de tu Smart TV descargando archivos y ejecutándolos vía USB

Los modelos de entrada suelen tardar en recibir actualizaciones over‑the‑air. En consecuencia, la vía más rápida es descargar el firmware oficial en el PC, copiarlo al USB y lanzarlo desde el menú de mantenimiento de la tele. Ganarás fluidez y, de paso, corregirás posibles fallos de seguridad.

En primer lugar, el USB del televisor no está ahí de adorno. Además, permite alargar la vida útil de tu Smart TV, evitar gastar en accesorios adicionales y sortear las limitaciones de las tiendas de aplicaciones. Por consiguiente, la próxima vez que limpies detrás del televisor, pregúntate: ¿estoy aprovechando todo lo que me ofrece?