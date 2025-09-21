SEPE y Junta de Andalucía lanzan un curso gratis de 8 semanas para desempleados: salidas profesionales con sueldos de hasta 4.500 €

El SEPE, junto a la Junta de Andalucía, Vodafone e Integra Conocimiento & Innovación, abre inscripciones para una formación de 150 horas (80% online y 20% presencial). Dirigido sobre todo a personas desempleadas, apunta a salidas con salarios que superan los 4.500 euros.

El programa “Formación para el empleo en tecnologías 5G” dura ocho semanas e incluye tres itinerarios: IoT y Smart City, inteligencia artificial y big data, y realidad virtual y aumentada aplicables a 5G. Combina teoría y práctica e incorpora 30 horas de tutorías presenciales.

Quién puede apuntarse al curso gratis del SEPE de tecnologías 5G y por qué es una oportunidad

Las inscripciones están abiertas para personas desempleadas y trabajadores en activo, con el 70% de plazas reservadas inicialmente a quienes buscan empleo. Si se cubren, las vacantes pasan a personal en activo. ¿Buscas dar un salto sin coste y con opciones reales de contratación? Esta puede ser la tuya.

Los cursos gratis del SEPE se reparten por ciudades andaluzas como Algeciras, Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, Linares, Málaga, Sevilla, con previsión de ampliaciones hasta finales de 2025 en el resto de Andalucía. Además, el programa prevé 72 ediciones hasta 2025 para más de 3.200 participantes, una apuesta conjunta con Vodafone e Integra Conocimiento & Innovación.

A continuación, un resumen con los datos clave para decidir con calma:

Aspecto Detalle Duración total 150 horas (8 semanas) Modalidad 80% online y 20% presencial (tutorías) Tutorías presenciales 30 horas en total Itinerarios Inteligencia Artificial y Big Data

Internet de las Cosas y Smart City

Realidad Virtual y Aumentada Destinatarios 70% plazas para desempleados; resto para trabajadores en activo Ciudades Algeciras, Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, Linares, Málaga, Sevilla. Ediciones previstas 72 hasta 2025 (más de 3.200 participantes) Salarios de referencia Hasta 4.580 €/mes (según Glassdoor)

En definitiva, una vía de reciclaje profesional con foco en empleabilidad inmediata y sectores en auge.

Especialidades disponibles para formarte en programación de IoT, inteligencia artificial, big data y realidad virtual en entornos 5G

La oferta se divide en tres opciones: Programación para soluciones de IoT y Smart City aplicables a 5G; Programación en inteligencia artificial y big data aplicables en 5G; y Programación en realidad virtual y realidad aumentada aplicables en 5G.

Comparten módulos como Seguridad y tecnología 5G y suman entre cuatro y cinco módulos (el de IA y big data es el más corto). Todo se desarrolla a lo largo de las ocho semanas, con práctica y apoyo tutorial. ¿Te imaginas aplicar lo aprendido en proyectos reales de conectividad avanzada?

Salidas laborales y sueldos que puedes alcanzar con esta formación en tecnologías 5G

El atractivo no es solo la temática: las salidas apuntan a salarios de hasta 4.580 euros al mes, por encima del promedio nacional, según Glassdoor. De hecho, especialistas del sector TIC señalan que la demanda de estos perfiles seguirá creciendo. Formarte sin coste en 5G, IA, big data, IoT o realidad virtual es, por tanto, una estrategia profesional potente para reengancharte al mercado o impulsar tu carrera. Nada mal, ¿verdad?

Cómo inscribirte paso a paso en la formación gratuita de empleo en 5G del SEPE

Las inscripciones están abiertas. La solicitud se realiza online a través de la web del programa (formacionen5g.es) o desde la Oficina virtual de formación para el empleo de la Junta de Andalucía. Por ahora no hay tutorías en todas las ciudades, pero se irán abriendo gradualmente.

Entra en formacionen5g.es o en la Oficina virtual de formación para el empleo de la Junta. Elige la especialidad que te interesa (IoT/Smart City, IA y big data, o RV/RA en 5G). Rellena el formulario de registro y confirma tus datos. Recibirás un aviso de preinscripción y, posteriormente, te contactarán para fechas y ciudad.

Tras preinscribirte, llega este mensaje: “Gracias por preinscribirte en nuestro programa de Formación para el Empleo en 5G. Muy pronto nos pondremos en contacto contigo para informarte de las diferentes fechas y especialidades para que puedas formalizar la inscripción en el curso y la ciudad que te interese”. Por consiguiente, conviene adelantarse y reservar plaza cuanto antes.