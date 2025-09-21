SEPE lanza 49 ofertas de empleo con contrato indefinido a jornada completa: buscan personal sin estudios ni experiencia

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha publicado a través de su portal laboral ‘Empléate’ varias vacantes en distintos sectores que no requieren ni estudios ni experiencia previa. Se trata de trabajos en el hogar, en el campo, en almacenes, en limpieza o en transporte, con contratos de jornada completa o parcial y sueldos que van desde los 8.900 hasta los 28.000 euros anuales.

No es necesario aprobar una oposición para acceder a estos empleos y, en muchos casos, la empresa ofrece formación específica para las tareas a realizar. Las condiciones dependen del puesto y la provincia, pero en general se ofrecen contratos estables y salarios competitivos.

Ofertas de empleo del SEPE en distintas provincias

Dado que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tiene 49 ofertas disponibles, vamos a hacer mención a algunas de las más recientes que se han publicado en la web de empleo. En ellas, indicamos el puesto a cubrir, el salario y la ubicación de las mismas. Estas son algunas de las vacantes activas en el portal del SEPE:

Personal de limpieza y servicio doméstico

Empleada de hogar en Ceuta, con sueldo de 15.876 euros.

Personal de limpieza en colegios de Madrid, con salarios entre 8.900 y 17.330 euros.

Trabajo en el campo y jardinería

Peón agrario en Valencia, con sueldo de 16.576 euros.

Peón agrícola en Murcia, salario entre 15.000 y 18.000 euros.

Jardinero en Baleares, contrato para todo el año, sueldo entre 18.000 y 20.400 euros.

Peón especialista en alfarería en Jaén, sueldo de 16.000 a 20.000 euros.

Mozos y peones

Mozo de almacén en Málaga, con conocimientos de chino, salario de 19.069 euros.

Mozo de almacén en Tenerife (40h de lunes a sábado), sueldo de 19.788–20.000 euros.

Peón para montaje en Burgos, la empresa ofrece formación en soldadura, sueldo de 1.000–1.500 euros.

Transporte y conducción

Operario con carné E y CAP en Sevilla, sueldo de 18.000–22.000 euros.

Conductores de camión hormigonera en Málaga, con salarios de 23.000–24.000 euros.

Conductor de vehículo pesado (C) en Valencia, sueldo de 24.000–25.000 euros.

Conductor/a en Barcelona (jornada completa), salario de 16.000–20.000 euros.

Mensajero en Las Palmas (MRW, con moto propia), sueldo entre 16.024 y 18.562 euros.

Industria y oficios

Mecánico de camiones en Baleares, salario entre 20.000 y 28.000 euros.

Electricista oficial 1ª, 2ª y 3ª en Málaga, sueldo entre 18.000 y 24.000 euros.

Electromecánico en Ceuta, con sueldo de 16.800 euros.

Operario/a de manipulado en Madrid (preferentemente con certificado de discapacidad), sueldo entre 16.000 y 17.000 euros.

Para enviar el currículum a cualquiera de las empresas que tienen vacantes disponibles para trabajar sin estudios ni sin experiencia, solo solicitar uno de estos empleos desde portal ‘Empléate’ del SEPE. Una vez dentro vas a ver el listado de ofertas de empleo que hay, y selecciona aquella que más te guste y por último, haz clic en «Inscribirse» para finalizar el proceso.