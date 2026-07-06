Un experto en plagas explica por qué cada vez es más difícil acabar con las cucarachas que aparecen en casa

Andreu García, portavoz de ADEPAP, advierte de que el calor y la humedad favorecen la presencia de cucarachas en viviendas, incluso cuando se mantiene la limpieza. La cocina, los restos de comida y algunas zonas cálidas del hogar pueden convertirse en puntos de entrada.

Las cucarachas son una de las plagas domésticas más difíciles de controlar durante el verano. Andreu García Anglés, vicepresidente y portavoz de la Asociación Catalana de Empresas de Salud Ambiental, ha alertado de que estos insectos pueden acceder a las casas por lugares poco evidentes, como la cocina o la parte del motor de la nevera, especialmente cuando suben las temperaturas.

Por qué las cucarachas aparecen más en casa durante los meses de calor

La presencia de cucarachas aumenta con la llegada de las altas temperaturas. ADEPAP ya ha advertido de que la combinación de una primavera lluviosa y el inicio del calor ha favorecido la proliferación de mosquitos y cucarachas en buena parte del territorio. La asociación también señala que las actuaciones de control se han adelantado a la primavera por los inviernos más suaves.

Este escenario hace que las viviendas, sobre todo en zonas urbanas, sean espacios atractivos para estos insectos. Buscan alimento, humedad y refugios protegidos. Por eso, la limpieza ayuda, pero no siempre basta para impedir su aparición.

Los puntos de entrada que más debes vigilar para evitar una plaga de cucarachas

García señala que las cucarachas pueden llegar a una casa por la cocina, por grietas, por tuberías o por zonas cálidas de los electrodomésticos. La parte trasera de la nevera es uno de los lugares que pueden utilizar para esconderse, ya que concentra calor y suele pasar desapercibida. También pueden entrar en productos alimentarios o envases que llegan del exterior.

Para reducir el riesgo, los alimentos deben guardarse en recipientes cerrados, los restos de comida no deben quedar sobre encimeras o suelos y la basura debe retirarse con frecuencia. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos recomienda mantener limpios fregaderos, mesas y suelos, limpiar migas o derrames al momento, guardar la comida en envases herméticos y sellar grietas o aberturas alrededor de armarios.

Cuándo una cucaracha en casa puede indicar un problema mayor

Ver una cucaracha de forma aislada no siempre implica una plaga. El problema aparece cuando la presencia se repite, ya que puede indicar que existe un foco oculto en la vivienda o en zonas comunes del edificio. En esos casos, los expertos recomiendan contactar con profesionales de control de plagas para localizar el origen y aplicar un tratamiento adecuado.

Además del rechazo que generan, las cucarachas pueden tener efectos sobre la salud. La EPA explica que las heces, partes del cuerpo y saliva de estos insectos contienen proteínas capaces de provocar reacciones alérgicas o desencadenar síntomas de asma en algunas personas.

La dificultad para eliminarlas también ha aumentado. García ha explicado que algunas especies están desarrollando resistencia a determinados insecticidas y cambios de comportamiento frente a cebos que antes consumían, lo que complica su erradicación completa.