Se necesitan cubrir 600.000 puestos de trabajo con sueldos que superan 100.000 €: en España se calcula en miles de vacantes

El auge de los vuelos y el relevo generacional disparan la necesidad de pilotos comerciales, de emergencias y de transporte de órganos. España requerirá nuevas promociones como las de Mario y Laura.

La aviación vive un momento de máxima demanda. El informe Pilot and Technician Outlook 2023‑2042 de Boeing estima 600.000 nuevos pilotos en el mundo en los próximos 20 años y 128.000 en Europa. En España, el sector prevé incorporar promociones completas cada año, con salarios que alcanzan más de 100.000 euros para comandantes y cursos de formación en torno a 85.000 euros.

Demanda creciente de pilotos por aumento de vuelos y relevo generacional

El incremento de operaciones y las jubilaciones empujan la contratación. En Europa se precisarán 128.000 nuevos pilotos, mientras que en España se calcula una necesidad de 1.200 anuales, frente a las 800 licencias emitidas el año pasado.

Además, existen limitaciones por edad: a partir de 60 no pueden coincidir dos pilotos de la misma edad y a los 65 no se realizan vuelos de transporte público de pasajeros. También se abren salidas en vigilancia forestal, extinción de incendios o fotografía aérea.

A continuación, un resumen con las cifras clave mencionadas:

Ámbito Necesidad estimada Observación Mundo 600.000 Horizonte 2023‑2042 según Boeing Europa 128.000 Próximos 20 años España 1.200/año El año pasado se emitieron 800 licencias

Requisitos académicos y reconocimiento médico para aspirar a piloto comercial

¿Te planteas estudiar para piloto? Se recomienda haber cursado Bachillerato de Ciencias y contar con buena base en Matemáticas y Física. Además, el reconocimiento médico es obligatorio y se renueva cada año, requisito esencial para mantener la licencia en vigor.

El camino exige constancia. La preparación combina teoría y prácticas con una dedicación elevada, cercana a diez horas diarias de estudio. La forma física y el bienestar mental son determinantes para rendir en cabina: trabajar bajo presión, evitar distracciones y sostener la concentración durante cada fase del vuelo. Suena exigente, pero es una auténtica carrera de fondo.

Para hacerse una idea, así se organiza una alumna en prácticas como Laura:

Planifica la ruta, revisa la meteorología y el combustible disponible, hace una pausa para comer y asiste a clases por la tarde, de 16:00 a 21:00.

Como ves, organización y disciplina van de la mano del aprendizaje.

Salarios, coste de los cursos y evolución profesional de los pilotos

La retribución crece con la experiencia. Un piloto de líneas aéreas puede comenzar en torno a 30.000 euros anuales. Con más de cinco años, el salario ronda 70.000 euros, y en el caso de los comandantes supera los 100.000 euros. La inversión del curso se sitúa alrededor de 85.000 euros y se recupera en un periodo relativamente corto gracias a la buena empleabilidad del sector.

Perspectivas de empleo en España y mayor presencia de mujeres

¿Hay sitio para todos? El sector confirma que sí. En España se demandan alrededor de 1.200 pilotos al año y las promociones llegan con mayor presencia femenina, alcanzando en algunos grupos el 30%. Mario ya vuela y Laura está a punto: ejemplos de una cantera que el mercado necesita con urgencia.