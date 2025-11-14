Conserje frente a la entrada de una conserjería con cartel identificativo en un edificio

Se necesitan conserjes en Barcelona que quieran trabajar con contrato indefinido por 17.000 euros brutos anuales

¿Buscas un empleo presencial en Barcelona con horarios variados y proyección estable? ANTADD, compañía multiservicios impulsada por profesionales con más de 30 años de experiencia en gestión y servicios para edificios (atención al público, control de accesos, limpieza y mantenimiento), ha publicado una oferta para cubrir tres vacantes de conserje en conserjerías y parkings de Barcelona (Barcelona). Se tratan de puestos que ofrecen estabilidad laboral y varios horarios. En esta noticia te contamos lo esencial para inscribirte hoy mismo y mandar el currículum.

ANTADD busca conserjes en Barcelona para comunidades y parkings: funciones y condiciones de la oferta

La compañía incorporará personal para determinadas conserjerías y parkings en Barcelona capital. Como conserje, te encargarás de la limpieza de las zonas comunes de la finca, la atención a propietarios de viviendas, oficinas o parking, la recepción y reparto de correspondencia y paquetería y la cumplimentación del parte diario de visitas e incidencias. También asumirás mantenimiento básico (por ejemplo, sustitución de fluorescentes), el control de accesos y la custodia de llaves de los recintos comunitarios.

En cuanto a las condiciones, la oferta detalla salario de 16.000-17.000 € brutos al año, donde se requiere flexibilidad horaria y capacidad para adaptarse a varios turnos.

Requisitos para optar al puesto

RequisitoDetalle
Estudios mínimosEducación Secundaria Obligatoria (ESO)
Experiencia mínimaAl menos 3 años como conserje o en funciones similares
IdiomasCatalán y Español – Nativo o Bilingüe
HabilidadesManejo de smartphones y apps; trato afable; buena presencia
ConocimientosVigilancia, control de accesos, limpieza (incl. industrial y cristales), herramientas profesionales de limpieza, mantenimiento básico
DisponibilidadFlexibilidad horaria y de funciones
OtrosValoración positiva de Certificado de Discapacidad

Cómo inscribirse a esta oferta de empleo

La oferta publicada por ANTADD está disponible para inscribirte, prepara un currículum actualizado y, si puedes, una carta de presentación, destacando tu experiencia mínima de 3 años, tu disponibilidad horaria, el dominio de catalán y español y tu manejo de apps. Accede a la plataforma, pulsa “Inscribirme en esta oferta” y adjunta la documentación requerida. Si no estás registrado/a, crea una cuenta para completar el proceso. Si cuentas con Certificado de Discapacidad, inclúyelo en tu candidatura.

