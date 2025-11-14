Se necesitan conserjes en Barcelona que quieran trabajar con contrato indefinido por 17.000 euros brutos anuales

¿Buscas un empleo presencial en Barcelona con horarios variados y proyección estable? ANTADD, compañía multiservicios impulsada por profesionales con más de 30 años de experiencia en gestión y servicios para edificios (atención al público, control de accesos, limpieza y mantenimiento), ha publicado una oferta para cubrir tres vacantes de conserje en conserjerías y parkings de Barcelona (Barcelona). Se tratan de puestos que ofrecen estabilidad laboral y varios horarios. En esta noticia te contamos lo esencial para inscribirte hoy mismo y mandar el currículum.
ANTADD busca conserjes en Barcelona para comunidades y parkings: funciones y condiciones de la oferta
La compañía incorporará personal para determinadas conserjerías y parkings en Barcelona capital. Como conserje, te encargarás de la limpieza de las zonas comunes de la finca, la atención a propietarios de viviendas, oficinas o parking, la recepción y reparto de correspondencia y paquetería y la cumplimentación del parte diario de visitas e incidencias. También asumirás mantenimiento básico (por ejemplo, sustitución de fluorescentes), el control de accesos y la custodia de llaves de los recintos comunitarios.
En cuanto a las condiciones, la oferta detalla salario de 16.000-17.000 € brutos al año, donde se requiere flexibilidad horaria y capacidad para adaptarse a varios turnos.
Requisitos para optar al puesto
|Requisito
|Detalle
|Estudios mínimos
|Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
|Experiencia mínima
|Al menos 3 años como conserje o en funciones similares
|Idiomas
|Catalán y Español – Nativo o Bilingüe
|Habilidades
|Manejo de smartphones y apps; trato afable; buena presencia
|Conocimientos
|Vigilancia, control de accesos, limpieza (incl. industrial y cristales), herramientas profesionales de limpieza, mantenimiento básico
|Disponibilidad
|Flexibilidad horaria y de funciones
|Otros
|Valoración positiva de Certificado de Discapacidad
Cómo inscribirse a esta oferta de empleo
La oferta publicada por ANTADD está disponible para inscribirte, prepara un currículum actualizado y, si puedes, una carta de presentación, destacando tu experiencia mínima de 3 años, tu disponibilidad horaria, el dominio de catalán y español y tu manejo de apps. Accede a la plataforma, pulsa “Inscribirme en esta oferta” y adjunta la documentación requerida. Si no estás registrado/a, crea una cuenta para completar el proceso. Si cuentas con Certificado de Discapacidad, inclúyelo en tu candidatura.